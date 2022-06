El precio del gasoil aumenta un 12% desde este viernes

El precio del gasoil aumentará 12%, a partir de la hora 0 de este viernes, en medio del desabastecimiento en la mayoría de las provincias, incluida Santa Fe y por supuesto, la ciudad de Rafaela. Es que el Gobierno autorizó a las petroleras a incrementar la capacidad de abastecimiento de gasoil a través de una mayor cantidad de "corte" de biocombustibles. Eso implicará un mayor costo para las compañías, de aproximadamente un 7% de impacto en el público de manera excepcional por 60 días. Pero, además, habrá una recomposición adicional cercana al 5%, según lo decidido por las empresas.

Las otras banderas (Axion, Shell, Puma) suelen manejar precios más elevados, y también son mayores en la mayoría de las provincias. La demanda y producción de gasoil está en niveles históricos, ya que entre marzo y mayo, la industria despachó un 12% más que en 2019. "Históricamente, Argentina requiere de la importación de gasoil para cubrir parte de la demanda. En este sentido, las empresas refinadoras incrementaron las importaciones necesarias comparado con niveles pre-pandemia, realizando sus máximos esfuerzos para garantizar el abastecimiento", expresaron las compañías en un comunicado.

Al mismo tiempo, el gobierno creó el Régimen de Incentivos al Abastecimiento Interno de Combustibles (Riaic), por el que las refinadoras podrán solicitar un monto equivalente a lo que deban pagar en concepto de impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono en la importación de gasoil. La medida contó con el apoyo de las refinadoras, que se comprometieron a "profundizar sus esfuerzos para contribuir a paliar la situación actual".



"SUBIR AL PRECIO

QUE CORRESPONDA"

Mientras tanto, los empresarios del transporte de cargas consideraron ayer que el precio del gasoil tiene que subir "lo que corresponda" para que pueda normalizarse el abastecimiento. Así lo señaló el director ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) Roberto Rivero. "El gasoil tiene que subir de precio. Le hemos dicho recientemente a funcionarios de la Secretaría de Energía que pongan el valor de ese combustible al precio que corresponde, a ver si aparece", sostuvo el dirigente.

Según Rivero, en algunas zonas del país el gasoil se vende "a $200 o más", pero existe una gran dispersión en los valores. Para el empresario, la falta de gasoil "le pega al tiempo, que en el transporte de cargas es un actor fundamental: hay productos que no pueden esperar en la ruta". "Es una situación que se fue poniendo cada vez peor en los últimos dos meses", enfatizó Rivero, quien a la vez hizo referencia a un mapa elaborado por FADEEAC sobre cuáles son las provincias más afectadas por la escasez de este combustible.

Según ese trabajo, 21 provincias presentan problemas con el abastecimiento y sólo en Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego se ofrece gasoil con normalidad. Para enfrentar la escasez y garantizar un "rápido abastecimiento", la Secretaría de Energía anunció el miércoles que elevará en un 50% el corte obligatorio de la Ley de Biocombustibles para las pequeñas y medianas empresas, llevándolo a 7,5%. Se trata de un incremento transitorio en el corte de biodiesel que se utiliza para producir gasoil.

En declaraciones al programa "Esta mañana", que se emite por radio Rivadavia, Rivero explicó al respecto que "para los productores pymes, básicamente afincados en las provincias de Santa Fe y Córdoba, el corte de biodiesel sube del 5% al 7,5%". Además, indicó que "para que los grandes jugadores del mercado participen, los exportadores podrán volcar los saldos que no vendan al exterior en el mercado local". "Entonces, en el conjunto de las empresas pymes y de las grandes se va a llegar a una provisión de corte del 12,5%", señaló el directivo, quien recomendó "esperar" la resolución de la Secretaría de Energía con los detalles de la decisión del Gobierno.



PETROLERAS APOYAN MEDIDAS

PARA MEJORAR LA OFERTA

Por su parte, las petroleras respaldaron hoy las medidas oficiales destinadas a incrementar la oferta y el abastecimiento de gasoil. Lo hicieron a través de un comunicado firmado por YPF, Raízen, PAE y Trafigura, las cuales dijeron que profundizan sus esfuerzos para contribuir a paliar la situación actual. Este año, tanto la demanda de gasoil como su producción y abastecimiento local alcanzaron niveles históricos, destacaron. Por el lado de la oferta, durante marzo-mayo 2022, la industria despachó 3,9 millones de m3 de gasoil, lo que representa un volumen récord vs. prepandemia: 12% más que en 2019 (3,4 millones de m3). Históricamente, la Argentina requiere de la importación de gasoil para cubrir parte de la demanda. En este sentido, las refinadoras incrementaron las importaciones necesarias comparado con niveles pre pandemia. Dijeron que "frente a una inusitada demanda -agravada por la actual coyuntura energética mundial- el abastecimiento en algunas zonas del país se vio afectado debido a desequilibrios en los precios, por lo que la industria y el gobierno nacional vienen realizando sus mayores esfuerzos para morigerar los efectos en el mercado local".

Las petroleras respaldaron el aumento transitorio del corte obligatorio de biodiesel en el gasoil. También apoyan la decisión del gobierno nacional de desgravar la carga fiscal del impuesto a los combustibles líquidos sobre el gasoil importado, permitiendo así aliviar la presión sobre los costos de importación. Dijeron que también aumentaron "la corrida de crudo para incrementar la oferta de gasoil en el mercado interno, alcanzando las refinerías el 100% de capacidad de procesamiento".