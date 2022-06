"No hay margen" para discusiones paritarias

Mientras tanto, el gobernador Omar Perotti afirmó en las últimas horas, con respecto a la reapertura de las discusiones paritarias que "no hay margen para adelantar la revisión" de salarios en paritarias para los empleados estatales de la provincia, tal como lo reclaman los gremios docentes. "Hicimos todos los esfuerzos que pudimos hacer. Arrancamos el año con una muy buen pauta salarial, que permitió que aún con números de inflación que no imaginábamos, resguardar los sueldos. Ya cancelamos los aguinaldos de activos y pasivos en la provincia", sostuvo este jueves, palabras que parecen cerrar definitivamente la posibilidad de una reapertura anticipada de reuniones paritarias. El mandatario insistió en que "los niveles de actividad no siguen el ritmo de los meses anteriores y el Estado debe garantizar las posibilidades de todos los sectores. Seguimos haciendo un esfuerzo importante y sostenemos a Billetera Santa Fe como elemento importante para la familia y el Boleto Educativo como un componente adicional para ayudar al bolsillo de las familias y en invertir en educación”. En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, Perotti agregó: "Estaremos atentos a las posibilidades. Hay un compromiso que vamos a respetar para la revisión, pero no es hoy".