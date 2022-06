"Las Rojas" en el Belgrano

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano anuncia su cartelera para este fin de semana largo que se extenderá desde el viernes 17 al martes 21 de junio.

Como novedad, en su Espacio INCAA destinado a la difusión del cine nacional, se estrena "Las Rojas", opus tres del realizador cordobés Matías Lucchesi (Ciencias naturales y El pampero). El film reúne por primera vez a Mercedes Morán y Natalia Oreiro en una gran dupla actoral que encabeza este western femenino (o feminista), como lo definen sus protagonistas.

Fue filmado en escenarios naturales de Uspallata y Potrerillos (Mendoza), sobre un hallazgo paleontológigo con apuntes vinculados a la ecología y su relación con las explotaciones comerciales.

En un recóndito campamento en las montañas, Carlota (Mercedes Morán), una reconocida paleontóloga, custodia el hallazgo más importante de su carrera científica: los restos fósiles de un hipogrifo, animal mítico mitad ave mitad león del que no se tiene certeza de su existencia. La llegada de Constanza (Natalia Oreiro), una bióloga enviada a supervisar los trabajos de Carlota, y de Freddy, un viejo rival con oscuras intenciones, obligan a Carlota a enfrentarse con un enemigo poderoso que amenaza con destruir el territorio y sus recursos naturales.

Las funciones serán a las 21:00, con una entrada general de $100 y descuento a jubilados y estudiantes $50.

Además, continúa con nuevas funciones de "Jurassic World: Dominion" que se proyectará a las 18:00, doblada y en 3D para poder ser disfrutada en familia.

Se trata de la sexta película de la franquicia que inició Steven Spielberg allá por 1993 a partir del best seller de Michael Crichton.

Dirigida por Colin Trevorrow y protagonizada por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern y Sam Neill, en esta tercera entrega de la segunda etapa, la acción transcurre unos años después de la liberación masiva de dinosaurios de El reino caído (2018) y encuentra a los reptiles insertados de manera relativamente armónica en el ecosistema actual. Los "villanos", entonces, no son los dinosaurios sino aquellos hombres movidos únicamente por la búsqueda del lucro y la ambición de poder.

Siguiendo los eventos ocurridos, Owen y Claire deberán ahora enfrentarse a un mundo donde la genética y los dinosaurios sobrevivientes de la Isla Nublar están a disposición de múltiples potencias mundiales.