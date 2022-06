El Municipio y UNRaf continúan capacitando a mujeres y diversidades

Según datos del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), del 8,2% de desocupación registrada en el 2021, el 60% son menores de 30 años, y 6 de cada 10 personas desocupadas, son mujeres. Por esto, y teniendo en cuenta la demanda de empleos en el sector tecnológico, se planteó la necesidad de reforzar las capacidades de las mujeres en estas temáticas, históricamente masculinizadas.

Por todo esto, se consideró pertinente la incorporación de una línea específica en el programa Elegí Digital, orientada a construir capacidades tecnológicas en el colectivo de mujeres y diversidades, articulada con la Universidad Nacional de Rafaela, el Ministerio de Género, Igualdad y Diversidades de la Provincia y con la Secretaría de Economía del Conocimiento de la Nación. A esta línea, se la denominó Elegí Digital Violeta.

En este marco, se encuentra en marcha la capacitación "Ciencias de la computación" en las instalaciones de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). En esta oportunidad visitaron una clase la coordinadora de Elegí Digital, Romina Indelman; la coordinadora de Elegí Digital Violeta; Vanesa Giailevra y el coordinador de Ciencia y Tecnología, Mauricio Menardi.



"Abrir el juego"

Al respecto, Romina Indelman, manifestó: "Los encuentros y las clases son hermosas. Quienes no pueden asistir presencialmente se conectan virtualmente y se realiza de la misma forma. La última clase que tuvimos fue de charla y de generar ese vínculo necesario en un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde la presencialidad nos ayuda un montón".

"Me encanta trabajar en esto y que las chicas puedan encontrar una meta. Me alegra cuando nos cuentan que se inscribieron a cursar carreras o capacitaciones relacionadas a la programación. Hay que abrir el juego y empezar a capacitar para salir adelante"; cerró Indelman.



"Lo que le puedo decir a las demás es que se animen"

Elizabet Mara, participante de la formación, contó: "Mi experiencia en el programa fue muy buena. Tuve un primer acercamiento a la programación y aprendí sobre herramientas digitales que agilizan el trabajo administrativo y lo pude aplicar en mi organización personal".

"Me gustaría dar las gracias a todo el equipo, especialmente a la profesoras y tutoras que están ahí saldando dudas y motivando a seguir continuamente"; sumó.

"Creo que es de gran utilidad realizar este tipo de capacitaciones porque a nosotras, las mujeres, el conocimiento nos da libertad y estos talleres contribuyen a despertar curiosidad e interés sobre temas actuales necesarios para insertarnos laboralmente en una empresa o empezar la propia"; dijo Elizabet.

"Lo que puedo decir a las demás es que se animen, que empiecen y no tengan miedo por su edad o por su condición familiar"; cerró.