Categorías TZ: ofrecieron un atractivo espectáculo en el autódromo de Paraná

Con un parque de hombres y máquinas que sigue creciendo, el Turismo Zonal Santafesino disputó la tercera fecha del campeonato "Juan Carlos Stancato" en el autódromo "Ciudad de Paraná", propiedad del Club de Volantes Entrerrianos.

En la oportunidad se utilizó por primera vez el escenario perimetral de la capital entrerriana, destacándose en la respectiva programación mecánica la carrera con la participación de invitados reservada al TZ 1600.

La actividad oficial en pista se inició durante la jornada sabatina y se completó el domingo con la parte central del espectáculo.

En lo que respecta a la cantidad de participantes, el Fiat 600 TZ llevó 21 autos, el Fiat 128 TZ presentó 24, mientras que en el TZ 1600 fueron 23 los anotados. La categoría muestra un progresivo crecimiento tanto en la cantidad como en la calidad de sus protagonistas.

En lo deportivo, el santotomesino Diego Melchiori consiguió el segundo triunfo de la temporada dentro de los Fiat 128 TZ, en otra interesante competencia de la categoría, observándose un grupo de cuatro y por momentos de seis máquinas luchando por la victoria, intercambiando la punta en reiteradas oportunidades. Renzo Bustamante y Guillermo Diez completaron el podio.

Por su parte, el santafesino Gianfranco Stancato (Duna), retornó a la victoria en el TZ 1600 luego de seis años, en otro gran espectáculo. En pista el ganador de la final de titulares fue Fernando Zerbonia, quien posteriormente fue excluido por un toque, mientras que Alexis Finos que había terminado segundo, tuvo una penalización de cinco segundos por adelantamiento en la largada.

Fabrizio Paraván ocupó el puesto de inmediato escolta, mientras que fue tercero Nicolás Donati.

En lo que respecta a la final de los invitados fue también un espectáculo de alto voltaje emocional, manteniendo el interés de la gran cantidad de público que respondió a la convocatoria hasta que cayó la bandera a cuadros, siendo Esteban Cassou el ganador, seguido del rafaelino Fabián Mainero (invitado de Alejandro Cipolat) y Juan Emilio Guazzeroni.

Mientras tanto, en el Fiat 600 TZ se vivió un carrerón en el circuito grande de Paraná. La definición se concretó en la última curva, donde hasta ese momento los dos postulantes a quedarse con la victoria eran José Andrieri y Alex Weppler. A raíz de un roce entre ambos, Weppler sufrió la rotura de un neumático, que lo relegó hasta el octavo lugar. Completaron el podio Julio Miretti y Walter Marzetti, en tanto que finalizó cuarto el rafaelino Iván Alovatti en una notable recuperación.



LAS FINALES

Así quedaron ordenadas las principales ubicaciones:

Fiat 128 TZ: 1° Diego Melchiori; 2° Renzo Bustamante; 3° Guillermo Diez; 4° Nicolás Donnet; 5° Nicolás Stalder; 6° Gastón Mierke; 7° Guillermo Carrel; 8° José Andrieri; 9° Leandro Chiaro; 10° Martín Massuet... 13° Demis Aleman.

TZ 1600 (titulares): 1° Gianfranco Stancato; 2° Fabrizio Paraván; 3° Nicolás Donati; 4° Nicolás Luraschi; 5° Alexis Finos; 6° José Herrero; 7° Matías Marengo; 8° Lisandro Masia; 9° Eduardo Gras; 10° Claudio Gómez... no clasificó Alejandro Cipolat.

TZ 1600 (invitados): 1° Esteban Cassou; 2° Fabián Mainero; 3° Juan Guazzeroni; 4° Diego Melchiori; 5° Fabrizio Paraván; 6° Mauro Ivaldi; 7° José Herrero; 8° Eduardo Donati; 9° Roy Balestieri; 10° Alfredo Batalla... no clasificó Marcelo Gauchat.

Fiat 600 TZ: 1° José Andrieri; 2° Julio Miretti; 3° Walter Marzetti; 4° Iván Alovatti: 5° Federico Mansilla; 6° Mariano Núñez; 7° Diego Schegtel; 8° Alex Weppler; 9° Horacio Bordón; 10° Dante Dotti... no clasificó Germán Fregona.