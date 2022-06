Santamarina se mide con Instituto en Tandil

En el único partido adelantado de la vigésima fecha de la Primera Nacional, se enfrentarán hoy, a partir de las 21:10, en la ciudad bonaerense de Tandil, el local Ramón Santamarina e Instituto de Córdoba.

Los dos equipos llegan con ansias de victoria. Santamarina perdió en la fecha anterior frente a Sacachispas (2 a 1), en tanto que Instituto empató en Alta Córdoba con Atlético de Rafaela (0 a 0).

El encuentro se disputará en el estadio Municipal General San Martín, con el arbitraje de Nelson Bejas.



TODA LA PROGRAMACIÓN

La vigésima fecha incluye los siguientes cotejos: hoy a las 21:10, Ramón Santamarina de Tandil vs. Instituto de Córdoba; mañana a las 14:10, All Boys vs. Nueva Chicago; a las 15:00, Estudiantes de Buenos Aires vs. Sacachispas; a las 15:30, Deportivo Riestra vs. Alvarado de Mar del Plata; Almirante Brown vs. Deportivo Morón; Villa Dálmine vs. Deportivo Madryn; Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Deportivo Maipú de Mendoza; a las 16:00, Atlético Rafaela vs. Agropecuario de Carlos Casares; Chaco For Ever de Resistencia vs. Independiente Rivadavia de Mendoza; a las 20:10, Chacarita Juniors vs. San Martín de Tucumán; domingo a las 11:00, San Martín de San Juan vs. Ferro Carril Oeste; a las 13:45, San Telmo vs. Quilmes; a las 15:00, Brown de Puerto Madryn vs. Tristán Suárez; Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Temperley; a las 15:50, Belgrano de Córdoba vs. Estudiantes de Río Cuarto; a las 19:00, Güemes de Santiago del Estero vs. Almagro; lunes a las 15:00, Atlanta vs. Mitre de Santiago del Estero y a las 15:30, Brown de Adrogué vs. Defensores de Belgrano. Libre: Flandria.