"Tiempos Viejos" es el nombre de un popular tango escrito por Manuel Romero y musicalizado por Francisco Canaro en el año 1926, cuya letra refleja con absoluta claridad el sentimiento del hincha "cremoso" como consecuencia del preocupante momento futbolístico que vive Atlético de Rafaela.

"¡Te acordás, hermano, que tiempos aquellos! Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían coca, ni morfina, Los muchachos de antes no usaban gomina", reza en el párrafo inicial un tema que popularizaron entre otros, Carlos Gardel y Julio Sosa. Nada menos que "El Zorzal Criollo" y el "Varón del Tango".

Hoy, los simpatizantes del equipo que nos representa en el profesionalismo, están invadidos por la nostalgia. Particularmente aquellos que disfrutaron del fútbol que transmitieron desde el campo de juego varios de los muy buenos equipos que se hicieron fuertes contra los más poderosos y que se ganaron el respeto de propios y extraños cuando llegaban a la "fortaleza" de barrio Alberdi para medirse frente a la "Crema".

Tribunas colmadas y eufóricas, hoy son un apenas un grato recuerdo de aquellos "Viejos Tiempos", en los que para los fieles seguidores era una cita de honor ir al Nuevo Monumental para alentar a un equipo que, salvo algunas excepciones, era protagonista, no solo en el ascenso, sino también en la élite del popular más convocante en este rincón del planeta.

Jugadores que dejaron huellas marcadas a fuego y que aún hoy se recuerdan con especial afecto por su talento o su entrega. También por haber interpretado como pocos en estos nuevos tiempos, el sentido de pertenencia.

Pero no se puede vivir eternamente de recuerdos, porque la actualidad no tiene que llamar a reflexionar , en sobre el presente y el futuro de un equipo que sólo exhibe en espaciadas ocasiones, un atisbo de mejoría. Está claro que no resulta suficiente, porque en este tipo de circunstancias, las urgencias se pueden saldar de una sola manera: con resultados.

Sumar es una obligación impostergable para aventar el fantasma de la tabla que nadie quiere ver, pero que tampoco puede obviarse, en la que Atlético, hoy está sumergido.

Se podrá decir, y es verdad, que todavía resta un largo camino por recorrer, pero también debe aceptarse que los tiempos se van a recortar, en la segunda mitad de la competencia, de una manera vertiginosa. En ese aspecto, las posibilidades de abandonar la zona comprometida que hoy ocupa, son concretas. Pero, claro está, la necesidad de mejorar la producción futbolística y de empezar a sumar fuerte, son tan necesarias que los pasos en falso no pueden ser tan frecuentes en una recta final que será más exigente de los previsto en el inicio del certamen.

Como en aquel momento donde los números provisorios daban lugar a pensar en ingresar al reducido o de tener un camino sin sobresaltos, aunque no pueda alcanzarse ese objetivo.

La llegada de Ezequiel Medrán y de los cuatro refuerzos, el alentador primer tiempo frente al encumbrado Instituto, más el hecho de rescatar un empate de gran valor jugando como visitante, podrían interpretarse como un buen signo y en un envión anímico para que Atlético vuelva a ser protagonista.

No Será algo sencillo, pero valdrá la pena intentarlo. A partir de recuperar esa localía que durante muchos años fue un valor agregado, todo podría empezar a simplificarse. Porque verlo al equipo en un lugar que hoy ocupa genera una mezcla de tristeza y preocupación, de la que solamente puede salir con fuertes convicciones. Que hay responsables en este momento difícil, es una realidad que nadie puede negar. De hecho, ya se escucharon voces haciéndose cargo. Pero, también hay que decirlo, este presente con más dudas que certezas, pudo haberse evitado. Claro que es como hablar con el diario del lunes, apelando a una simpleza, que para este caso, ni siquiera vale la pena tener en cuenta. VHF