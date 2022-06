Súper deuda pública

No hay freno para la suba de la deuda pública del Estado Argentino: Desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre de 2019, la administración de Alberto Fernández incrementó el pasivo a un ritmo de US$ 56 millones por día. De esta forma, cada despertar cada argentino debe US$ 1.200.000 que la noche anterior.

La deuda pública total se ubicó al 31 de mayo de 2022 en US$ 374.563 millones, lo que implica un incremento de US$ 51.471 millones, según datos publicados ayer por el Ministerio de Economía. Esto implica además a dos años y medio de la asunción y a los discursos en contra de la deuda, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, ya superó en US$ 6 mil millones, el crédito que Mauricio Macri obtuvo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que provocó fuerte disidencias en la coalición gobernante.

Si se compara con mayo del año pasado, la deuda pública tuvo un incremento de US$ 33.444 millones y respecto de abril subió en US$ 276 millones siempre de acuerdo a los datos oficiales.

El 63% de la deuda total está en títulos públicos -US$236.090- con más del 45% nominada en moneda extranjera un 17,67% en moneda local y el resto en otros instrumentos. Los compromisos con organismos internacionales abarcan el 21,64%, dominando la deuda con el FMI que está computada en US$ 44.839 millones, sobre un total de US$ 71.713. Dentro de este grupo el segundo mayor acreedor es el BID con US$ 13.840.

De las planillas oficiales surge además que la deuda en pesos se incrementó un 65% en el último año a US$ 66.180 millones. Dentro de ese universo los títulos ajustados por inflación alcanzan a US$ 54.249 millones, unos US$ 9.400 millones por encima del pasivo con el FMI.