La Justicia puso bajo custodia el avión de iraníes y venezolanos

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó ayer poner bajo custodia el avión de Embrasur en el que llegaron 14 venezolanos y cinco iraníes, quienes ahora son investigados por supuestos vínculos con el terrorismo.

La decisión del juez es hasta tanto se agote la investigación en contra de los 19 tripulantes, quienes por ahora no tienen una imputación concreta en su contra.

Los 19 aún permanecen en la República Argentina, pues tienen impedimento de dejar nuestro país por decisión del juez quien además les retuvo los pasaportes a cada uno de ellos. A la vez, los tripulantes siguen alojados en un hotel de Canning, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, pero sin impedimento alguno para transitar, sino sólo para irse del país.

Además, en las últimas horas el juez llevó adelante una reunión con miembros de la División antiterrorismo de Policía Federal para analizar la documentación secuestrada ayer en el hotel donde están residiendo. Mucha de la misma está en idioma farsi lo que va a conllevar un trabajo mucho más amplio por parte de los investigadores. También el juez se reunió con miembros de la Policía de la Ciudad para encomendar un peritaje sobre 18 teléfonos secuestrados, notebooks, y tableta en poder de los tripulantes.



OPOSICIÓN RECLAMA A

MINISTROS POR DATOS

Diputados nacionales de la UCR, del PRO y de la Coalición Cívica reclamaron ayer en la Cámara de Diputados que el canciller Santiago Cafiero y otros ministros comparezcan ante el Congreso nacional para dar explicaciones por la actuación de las agencias del Estado nacional ante el episodio del avión retenido en el Aeropuerto de Ezeiza con tripulación de origen iraní y venezolana.

Fueron tres los pedidos de apartamiento de reglamento para que se votaran proyectos de resolución exhortando a los ministros a concurrir en lo inmediato a la Cámara de Diputados: fueron rechazados con mayoría oficialista en una votación nominal.

Enardecido, el diputado nacional Mario Negri exigió a los gritos que "el canciller aparezca, que no se esconda". "Es necesario que el canciller aparezca, que no se esconda. Es necesario que venga y nos diga de qué manera la Argentina tiene seguridad o si estamos en pelotas, que nos diga como se vincula (el Gobierno) con la comunidad internacional", bramó.