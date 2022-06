Se abre el Clausura con la presentación del campeón

Este jueves dará comienzo al torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Certamen que se jugará a una sola rueda de partidos con el sistema de ‘todos contra todos’, por puntos y el equipo que finalice en la primera ubicación se consagrará campeón.

El reciente campeón del Apertura, Ben Hur, estará recibiendo en la noche de hoy al Deportivo Libertad en uno de los cinco adelantos que tendrá este primer capítulo



EL PROGRAMA. HOY. 21hs Ben Hur vs Libertad (Franco Ceballos), Unión vs 9 de Julio (Darío Suárez), Sportivo Norte vs Atlético de Rafaela (Sebastián Garetto); 21.30hs Ramona vs Talleres MJ (Rodrigo Pérez); 22.00hs Dep. Aldao vs Arg. Quilmes (Guillermo Vacarone). VIERNES. 15.30hs Bochazo vs Peñarol, Atlético MJ vs Arg. de Vila. DOMINGO. 15.30hs Ferrocarril del Estado vs Florida de Clucellas. Horario a confirmar: Brown vs Dep. Tacural.