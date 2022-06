Boca goleó a Tigre en la Bombonera

Boca Juniors, que protagonizó un inesperado traspié el último fin de semana en Santiago del Estero, recuperó su mejor imagen anoche al golear a Tigre, por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en cotejo disputado en La Bombonera. El cotejo terminó 5-3 a favor de los Xeneizes, que sumaron su segundo triunfo en este torneo.

A los 10 minutos, Darío Benedetto ganó bien arriba y, de cabeza, abrió el marcador a favor del elenco de Battaglia, en el duelo que se juega en La Bombonera.

El local tuvo otra gran oportunidad con un disparo de Pol Fernández, que tomó de volea una pelota, pero su zurdazo pegó en el palo.

Pero a los 34 minutos llegó el empate de la visita, que sacó máximo provecho de un lateral a favor y una distracción defensiva del Boca. Zapata apareció a las espaldas de Weigandt e ingresó al área. Buscó el centro atrás, pero la pelota se desvió en Figal, lo que descolocó a Rossi. Así, Tigre puso el 1-1.

En el complemento, los goles llegaron en cantidades industriales. Zeballos anotó dos tantos, Benedetto sumó uno más y el restante lo marcó Demartini, en contra. Para lo de Victoria, Mateo Retegui anotó dos, uno de penal.



OTROS PARTIDOS. Banfield 2 - Central Córdoba 1, Atlético Tucumán 2 - Lanús 1. HOY: 19hs Argentinos vs Independiente, 19hs Rosario Central vs Godoy Cruz, 21.30hs Platense vs Gimnasia, 21.30hs Racing vs Vélez.