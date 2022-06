Colón venció a River con un gol de Wanchope Ábila

BUENOS AIRES, 16 (NA. - River prolongó su racha negativa al perder 1 a 0, como visitante frente a Colón, en un partido válido por la tercera fecha de la Liga Profesional de fútbol, disputado anoche en la ciudad de Santa Fe.

El único gol del partido lo anotó Ramón "Wanchope" Ábila, ex Boca, sobre los 26 minutos del segundo tiempo, tras una prolongada revisión del VAR, por una supuesta posición adelantada que no existió.

De esta manera, River sigue sin ganar en esta Liga Profesional, ya que anteriormente había empatado sin goles frente a Defensa y Justicia y Atlético Tucumán, por la primera y segunda fecha del certamen, respectivamente.



Colón 1 - River 0



Arbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Colón.



Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Lucas Acevedo, Joaquín Novillo, Andrew Teuten; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Cristian Bernardi, Facundo Farías; Ramón Abila y Santiago Pierotti. DT: Julio Falcioni.



River: Franco Armani; Emmanuel Mammana, Leandro González Pirez, Héctor Martínez, Elías Gómez; Bruno Zuculini, Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De la Cruz; Ezequiel Barco y Julián Alvarez. DT: Marcelo Gallardo.



Gol: 26m ST Ábila (C).

Cambios ST: 22m Braian Romero por Simón (R); 29m José Paradela por Barco y Tomás Pochettino por De la Cruz (R); 38m Juan Álvarez por Pierotti (C); 39m Marcelo Herrera por Mammana (R); 43m Brian Farioli por Farías (C).