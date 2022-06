El comercio espera que desde hoy se aceleren las ventas por el día del Padre

Este próximo domingo 19 de junio se celebra el día del Padre. Para los comercios, las fechas especiales son siempre una gran oportunidad para registrar un crecimiento en sus ventas. Y en este contexto, donde según estimaciones privadas, el consumo en el mes de mayo en nuestro país cayó 6,7 % interanual, con más razón. Y por primera vez, el festejo cae en fin de semana extra largo. Y ese tal vez sea el mayor temor de los comerciantes en esta ocasión, que aún no están experimentando aumentos en sus ventas: “el tema es bastante diferente a otros años, porque recién ayer empezaron con los regalos para el día del Padre, pero muy tranquilo, a diferencia de otros años que ya comenzaban con las compras dos semanas antes. Este año justo cae fin de semana largo, así que hay mucha gente que por ahí hace un regalo más pequeño y aprovechan para irse de paseo”, nos contaba Karina, desde una tienda de indumentaria para toda la familia ubicada sobre la Avenida Santa Fe. Y coincidía con Germán, desde una tradicional perfumería de nuestra ciudad, que hacía referencia a lo mismo: “Sabemos que mucha gente se va a ir y por ahí eso algo nos va a repercutir. Son muchos días ...son cuatro días”.

En cuanto a qué rubros serán los más elegidos a la hora de buscar regalo para papá, según una encuesta realizada por la consultora Focus Market, la mayoría se inclinará por indumentaria (15%), seguida por informática y TV (11%) y el 10 % regalará telefonía, vinos y licores. Y si las medias y la ropa interior cuenta como indumentaria, efectivamente se comprobaría el mito, de que a los hombres “los conformamos con un par de medias o un par de calzoncillos”, nos decía la dueña de un local céntrico, que nos contaba, “en el día de la madre se vende siempre mucho más”. Y esto tal vez suceda, porque, como pudo constatar esta periodista en su recorrida, por un lado, los hombres no se “autoregalan”, como sí hacemos nosotras, y además, -según coincidieron todos los comerciantes consultados-, somos las mujeres las que nos ocupamos de comprar los regalos de ellos, los nuestros, y los de todos. “Los hombres no van a comprar, son los hijos con las mamás o mujeres solas las que vienen a comprar”, nos decían. Y con respecto a ese regalo tan tradicional de medias y calzoncillos, Karina nos aclaró: “antes vos decías: le regalo ropa interior, pero hoy la ropa interior también es cara”.

En nuestro relevamiento, en el rubro indumentaria también nos encontramos con buenas noticias: “dentro de todo un poco mejor que el 2021, y en este 2022 el comercio en general se activó. Venimos con buen porcentaje de ventas, tanto en facturación como en artículos, que eso es importante. Hay clientes que buscan precios, y otros que vienen directo a la marca que ya la conocen. La gente está apurada en comprar. Hasta ahora viene moviéndose dentro de todo bien”, nos decía Mabel, mientras efectuaba algunas ventas en un local de reconocida marca, ubicado sobre la Santa Fe. Con optimismo también nos atendió David, en una tienda de electrodomésticos y electrónica: “Este mes de junio arrancó lento pero ahora acercándonos al Día del Padre las ventas fueron creciendo. Se mueve mucho para esta época todo lo que tiene que ver con electrónica, celulares, televisores, la gente no sale del molde. Y se buscan mucho las cuota sin interés, que con la inflación que hay, es bastante beneficiosa. Hay promociones con hasta 18 cuotas sin interés”.

Germán que coincidió en que este año viene un poco más tranquilo que el anterior. Pero sin embargo, no pierde las esperanzas: “Nosotros esperamos siempre que los últimos 3 o 4 días sean los más fuertes, así que creemos que la mayor venta va a estar en los próximos días, pero hasta ahora viene tranquilo”. Muchos suelen dejar todo para los últimos tres días, período que comienza hoy.

Más allá de las diferentes sensaciones o expectativas de ventas que tienen los comerciantes de nuestra ciudad en este Día del Padre de fin de semana XXL, hay una cuestión en la que coinciden todos, y es que la gente trata de aprovechar todas las promociones y beneficios vigentes para esta fecha: “la gente viene aprovechando mucho Billetera Santa Fe y tenemos 20 por ciento de descuento por pago efectivo. Hay que buscarle la vuelta”, “tenemos muchas promociones con las tarjetas y descuentos de 25 0 30 por ciento en tarjetas de crédito según cada banco y si tienen aplicación Modo un 10 por ciento más de descuento”, nos contaba Mabel. Fernando en su local de ropa para hombres, intenta estimular las ventas con un “20 por ciento de descuento por pago efectivo y 30 por ciento llevando más de 2 artículos”. La gente trata de aprovecharlas todas, nos explicaban. Y las expectativas, son buenas. Y será por eso que los comercios céntricos han decidido abrir sus puertas el viernes en horario normal: de 8 a 12 y de 16 a 20 horas.