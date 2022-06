Servicios municipales para este fin de semana largo

Los días viernes 17 y lunes 20 de junio serán feriados nacionales. El primero, en homenaje a la memoria del General Martín Miguel de Güemes; y el del 20, para conmemorar el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Por tal motivo, la Municipalidad de Rafaela comunica el cronograma de servicios que brindará.

* La recolección de residuos domiciliarios se llevará a cabo de la siguiente forma: el miércoles por la noche se retirarán los biodegradables, el jueves no habrá recolección, retomándose el viernes con biodegradables. El sábado, como es habitual, no habrá recolección. En tanto, el domingo se retirarán nuevamente los biodegradables y el lunes los recuperables.

* El Eco Punto (frente al cementerio) permanecerá abierto normalmente los días viernes, sábado y lunes, de 8:00 a 19:00. Por su parte, el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario) el viernes permanecerá cerrado. Abrirá de manera normal el sábado de 7:00 a 12:00, y el lunes trabajará en horario reducido, de 7:00 a 12:00.

* El cementerio permanecerá abierto de 7:30 a 18:30, con la administración cerrada y guardias mínimas en caso de sepelios.

* El Transporte Público de Pasajeros funcionará solo el sábado 18; es decir, que el viernes 17 y el lunes 20, no tendrá servicio.

* La ZEC (Zona de Estacionamiento Controlado) no prestará servicio viernes ni lunes; sí el sábado, en la franja horaria habitual, de 8:00 a 12:00.

* Finalmente, la línea 147 “Rafaela Responde" atenderá con contestador automático los días viernes y lunes. El sábado, la atención será mediante operadores de 7:00 a 13:00. Luego se activará el contestador.