Más problemas para Djokovic

No está haciendo el mejor año para Novak Djokovic en materia de Grand Slam. Ausencia obligada en Australia, derrota en cuartos en Roland Garros y quita de puntos en Wimbledon para relegarlo aun más de la cima. Ahora se suma que declaraciones desde el US Open, último Grande del año, ponen en incógnita la presencia del serbio, informó el sitio ESPN. A poco más de dos meses del inicio del torneo, el gobierno de los Estados Unidos anunció una actualización sobre la normativa Covid-19 que obliga a la mayoría de los visitantes a mostrar un comprobante de haber sido vacunados, si bien recientemente ha retirado la obligatoriedad de mostrar pruebas negativas de tests para ingresar en el país.

Esta situación volvería a poner a Djokovic en la polémica, ya que no hay anuncio de que haya cambiado su parecer con respecto a la vacuna.La noticia se da a 24 horas de la confirmación de jugadores rusos y bielorrusos, aunque bajo bandera neutral.