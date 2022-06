El hartazgo y el enojo de los productores es realmente elevado. Son muchos los que intentan no bajar los brazos, pero que al mismo tiempo padecen algún caso que vuelve a impactar económica y emocionalmente. El caso de Roberto Sapino, empresario y productor en la zona de Sunchales, es un claro ejemplo de la indefensión que atraviesan quienes viven (y trabajan) en el campo.

“Hace un mes a un vecino le faenaron dos animales, a la semana le tocó a otro y días después nos pasó a nosotros. Está todo muy bien organizado y está claro que lo que sucede no es por hambre”, afirmó en una entrevista al programa radial “ADN Rural”. Y aseguró: “estamos solos y muy indignados”.

A la hora de buscar responsables, el productor reconoció que la Guardia Rural Los Pumas (con destacamento en Sunchales) cuenta con pocos agentes y escasa movilidad que dificulta las tareas de prevención.

“Yo mismo llamé a los agentes cuando sufrí un caso y venían de Moisés Ville; hay uno o dos hombres con un vehículo y tienen un radio de acción de 100 km”, relató. Y contó: “hemos hecho denuncias que quedan en el olvido porque no se encuentra nada y cuando detienen a los culpables, enseguida los liberan”.

Por último, dejó en claro qué puede ocurrir si alguna vez se encuentran con los delincuentes en el campo: “nosotros estamos preparados para lo que sea y si los llegamos agarrar no caminan más. Estamos hartos y cansados de la falta de accionar de parte de quienes tienen responsabilidades”.