La inseguridad rural no da tregua en la zona y los productores lo saben

La inseguridad rural mantiene en vilo a la cuenca lechera santafesina, teniendo en cuenta que el departamento Castellanos se ha convertido en una zona candente. Independientemente de las gestiones realizadas por las entidades ruralistas y las buenas intenciones del Gobierno provincial, quien tiene a su cargo la fuerza de seguridad abocada a la ruralidad, la realidad muestra que poco se hizo o bien, lo que se ha hecho definitivamente no alcanza.

En diálogo con el programa radial “ADN Rural”, los presidentes de las rurales de Rafaela, Sunchales y Humberto, analizaron el escenario actual de una problemática que se suma a la larga lista de obstáculos que padecen los productores.

Todos coincidieron en la necesidad de mayores recursos, económicos y humanos, para tratar de combatir una problemática que sigue acechando a las empresas y familias de la ruralidad. Cabe recordar que en los últimos años se han registrado hechos delictivos de distinta índole, algunos de los cuales se han caracterizado por una violencia y saña inusitada a cargo de los delincuentes.

“La inseguridad rural sigue siendo un motivo de gran preocupación para el sector. Valoramos muchísimo la predisposición de las autoridades, fuerzas de seguridad y municipio por ejemplo, pero nos generó gran alarma el hecho de que vehículos de la Guardia Rural Los Pumas hayan sido trasladados a Rosario para cumplimentar tareas allí, algo que afortunadamente pudimos revertir a partir de gestiones realizadas”, comentó Norma Bessone, máxima referente de la rural rafaelina.

En la misma sintonía se expresó el presidente de la rural de Sunchales, Mariano Erba, que en diálogo con este medio no dudó en asegurar que la inseguridad “sigue siendo una problemática”. Al respecto, señaló: “en nuestro distrito, hace unos meses faenaron animales en varios establecimientos, también robaron elementos personales; desde ya esto lo abordamos en su momento con las demás rurales del Departamento y se había generado una reunión con la fiscalía para plantear inquietudes, pero el problema sigue y afecta mucho al productor”.

El dirigente recordó que desde hace más de 20 años que en Sunchales hay un destacamento de la Guardia Rural Los Pumas. A pesar de eso, comentó que “siempre reclamamos más personal y mayor cantidad de móviles”. Y, al igual que Bessone, remarcó que hace un mes una camioneta de la fuerza de seguridad, con agentes, viajó a Rosario para participar de operativos. “Con los escasos recursos que tienen, la tarea se complica más aún”, reconoció.



“SIGUE SIENDO MONEDA CORRIENTE”

El flamante presidente de la rural de Humberto, Alejandro Brignone, fue otro de los dirigentes consultados. Al respecto, analizó: “acá sigue siendo moneda corriente y en mayo tuvimos un caso de abigeato con un animal en uno de los campos”. El estado de indefensión de los productores es tal, que varios analizan la posibilidad de contratar “algún tipo de seguridad privada” para tratar de combatir de alguna manera el problema en un radio donde se producen delitos con mayor frecuencia. De todas maneras, aclaró: “es una alternativa, pero sabemos bien que resulta bastante costoso”.

Por eso, afirmó: “la verdad es que en Virginia, Colonia Mauá y Humberto necesitamos un destacamento o base de la Guardia Rural porque, aunque no parezca, la presencia de las fuerzas de seguridad puede servir para desactivar el ánimo o el accionar de los malvivientes”.