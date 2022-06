La vanguardia transitoria para Newell's y Estudiantes

Estudiantes y Newell's Old Boys de Rosario quedaron transitoriamente en la punta, con 7 unidades, luego de ganar sus respectivos partidos de la tercera fecha de la Liga Profesional en la noche del martes.

Newell´s se instaló arriba al vencer como visitante a Talleres de Córdoba por 1 a 0, en un partido disputado en el estadio Mario Kempes. El único gol lo marcó el mediocampista Ramiro Sordo, cuando apenas se jugaban 26 segundos del primer tiempo, el más rápido en lo que va del certamen. En tanto, el equipo local terminó con diez hombres por la expulsión del zaguero colombiano Rafael Pérez, a los 45 minutos del primer tiempo.

Por su parte, el equipo pincharrata derrotó a Sarmiento de Junín por 2 a 1. Los goles fueron convertidos por su goleador, Mauro Boselli, a los 37 del primer tiempo y a los 32' del complemento. Jonathan Torres había empatado transitoriamente a los 12' de la segunda mitad. El local sufrió la expulsión de Leandro Díaz a los 90'.

Asimismo, Patronato superó a Aldosivi por 1 a 0 en Paraná, y sumó tres puntos claves en su lucha por no descender. Facundo Cobos, a los 23 minutos del primer tiempo, marcó el único tanto del encuentro. Santiago Laquidain fue expulsado en Aldosivi, a los 43 minutos del complemento.



NO LO PUDO AGUANTAR

San Lorenzo no supo aguantar su propia remontada y pese a darle vuelta el resultado a Arsenal, terminaron empatando 3 a 3 en el partido disputado ayer en el Bajo Flores por la tercera fecha de la Liga Profesional. El equipo de Sarandí se puso en ventaja con el gol de Lucas Suárez, a los 19 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el "ciclón" lo dio vuelta en el segundo tiempo con los tantos de Néstor Ortigoza, de penal, a los 12, Jalil Elías, a los 13 e Iván Leguizamón, a los 23. Pero el paraguayo Cristian Colman, a los 31 y 32 del final, le dio el empate al equipo del Viaducto.

En otro partido de esta jornada, Defensa y Justicia igualó frente a Huracán 1 a 1. Carlos Rotondi anotó para la escuadra de Florencio Varela a los 17' del primer tiempo, pero Franco Cristaldo empató para el Globo a los 23' del mismo período.



PRIMERA NACIONAL, GANÓ FERRO

En el cierre de la fecha de la Primera Nacional, Ferro se impuso por 1 a 0 a Atlanta con gol de Enzo Díaz.