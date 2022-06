Varios adelantos en el inicio

Este martes en la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se determinó el cronograma de partidos de la primera fecha del torneo Clausura, que tendrá varios adelantos: cinco el jueves y dos el viernes. Para el domingo solamente quedaron dos cotejos en Primera A.

El detalle es el siguiente: jueves, Ben Hur vs Dep. Libertad 19,30 Hs Reserva y 21 hs Primera; Unión vs 9 de Julio 19,30 Reserva y 21 hs Primera; Dep. Ramona vs Talleres 20 hs Reserva y 21,30 Primera; Dep. Aldao vs Quilmes 20,30 Reserva y 22 Primera; Sp. Norte vs Atlético Rafaela 19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera.

Viernes: Bochófilo Bochazo vs Peñarol; Atlético María Juana vs Argentino de Vila; a las 14 horas Reserva y 15.30 Primera.

Domingo: Ferrocarril del Estado vs. Florida, 14 Reserva y 15.30 Primera; Brown de San Vicente vs. Dep. Tacural, horario a confirmar.

El próximo lunes se jugarán las semifinales de Copa Centenario. En cancha de Independiente de Ataliva se medirán Unión de Sunchales y Atlético de Rafaela, a las 15 hs. por categoría 2010, y a las 16 en Primera.

Por otra parte, en Ferrocarril del Estado se medirán Ben Hur y Argentino Quilmes, a las 16. Previamente, a las 15, jugarán por categoría 2010 Peñarol vs. Argentino de Vila.



EN PRIMERA B

La segunda fecha del Clausura se jugará así: Viernes: Independiente de San Cristóbal vs Independiente de Ataliva; Sp. Libertad Estación Clucellas vs Sportivo Santa Clara; San Martín de Angélica vs Juv. Unida de Villa San José; Dep. Susana vs Zenón Pereyra; La Hidráulica de Frontera vs Atlético Esmeralda, todos 14 hs Reserva y 15,30 Primera.

Josefina vs Defensores de Frontera a las 18,30 Hs Reserva y 20 Primera.

Domingo: Moreno de Lehmann vs Sp. Roca; Deportivo Bella Italia vs Belgrano San Antonio y Tiro Federal de Moisés Ville vs Argentino de Humberto; todos 14 Reserva y 15,30 Primera.



COPA SANTA FE

Se informó también anoche que tras la reunión realizada por la Federación Santafesina, la Copa Santa Fe empezará el sábado 25 con el partido, hablando de los equipos de Liga Rafaelina, entre Sportivo Norte vs. Ferrocarril del Estado (primer partido en Sportivo) y la revancha será en Ferro el 2 de julio. En segunda fase ingresa Atlético María Juana y en tercera fase los demás equipos de la Liga.

El fin de semana del 24 al 26 de junio se jugará en Liga Rafaelina la Copa Santa Fe edición femenina. Por lo tanto la Primera A jugará la fecha entre jueves 22, viernes 23, lunes 27, martes 28 y miércoles 29.