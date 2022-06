Con otro ensayo, Rafaela y la región buscan configurar su circuito turístico

Rafaela dio un paso más en su objetivo de contar con un atractivo programa de turismo que urbano y rural que muestre lo mejor de la ciudad con propuestas de localidades de la región. Durante la reciente Semana del Automovilismo, organizada a fines de mayo en el marco de la emblemática carrera del Turismo Carretera a la que asistieron cerca de 60 mil personas, se organizó un conjunto de actividades para un contingente de turistas provenientes de la ciudad de Santa Fe. Se trata de la segunda “prueba” luego de la realizada en diciembre pasado con una delegación integrada por turistas de Paraná, San Justo y Santa Fe, que también incluyó recorridas por Rafaela y la zona, con especial escala en Moisés Ville y Ramona.

"La gente que vino a visitarnos como turistas en la semana de mayo no vive como nosotros el tema del sentimiento fierrero y de las carreras. Por eso ver las baquets en el centro de Rafaela, tener una semana planificada con el automovilismo, fue una muy buena idea que se vio en la cara de felicidad de esa delegación de visitantes. Dentro del circuito que preparamos, se los fue a buscar al hotel con autos antiguos y vintage, recorrimos parte de la ciudad y terminamos en el autódromo, donde giramos por el circuito y nos detuvimos en uno de los curvones. En ese lugar, se les contó la historia, nuestro pasado fierrero que data de más de 100 años e hicimos una picada bien de las nuestras, con salames y quesos de la región. Quedaron enloquecidos con esa parte”, explicó Agustín Aresse, presidente de la Cámara de Agencias de Viajes y Turismo de Rafaela y la Región (CAVYT). “Escuchar el sonido de los motores ver a la gente contenta es una felicidad que se transmite. Yo creo que todo aquel que pudo acceder a la previa del TC se va contento solamente de ver los autos y sentir la emoción y la adrenalina de esa pasión. Y eso es parte de lo que se llevó esa gente el fin de semana anterior a la carrera del TC”, describió sobre esta segunda experiencia del Circuito Turístico Regional.



UN PAQUETE DE TRES

DÍAS Y DOS NOCHES

Aresse detalló en qué consistió en esta ocasión el Circuito Turístico Regional: “Arrancamos en Zenón Pereyra para ver y conocer la historia de un pueblo creado por masones, se hizo un programa que dura todo el día, visitando el Museo Bucci, que es algo extraordinario, tranquilamente podría estar en cualquier galería de Buenos Aires o de las principales ciudades del mundo. De ahí vinimos a Rafaela, llegamos a media tarde, se alojaron. Se les dio un poco de tiempo libre. Después los buscamos para cenar. Obviamente que la comida de la ciudad es muy buena, así que más que elogios no han tenido con el sector gastronómico”, describió.

La agenda continuó al día siguiente con el “city tour”. “Todo comenzó con una recorrida a la Plaza 25 de Mayo, visitamos la Catedral, una fábrica de chocolates y llegamos hasta la Vieja Usina, destacando la importancia que tuvo para la ciudad y la región. También sobre el rol protagónico del ferrocarril para que Rafaela se convierta en el motor de desarrollo de la región. Eso se le cuenta a la gente: cómo impacta cada movimiento que hace Rafaela en la región. De ahí fuimos al Viejo Mercado. Yo le digo nuestro pequeño Malva, que es mucho más que eso”, sostuvo Aresse con todos los detalles.

Posteriormente, el circuito continuó con el recorrido del sector productivo, que incluye una suerte de clase “sobre la evolución de la industria en nuestra ciudad con visita a Parque y al PAER, mostrando toda la inversión que se está haciendo en tecnología”. Ese mismo día, por la tarde, se abocaron a los paseos en los autos vintage y baquets.

“Al otro día hicimos turismo rural: nos trasladamos a Ramona, visitamos la Casa Museo, donde todo lo que está ahí está funcionando y se hace participar a la gente, con vestidos de época. Hay una pequeña fonda al estilo de los viejos boliches que estaban al lado de los caminos rurales, donde se hizo degustación de los vermouth, los ajenjos, las picadas, cazuelas de mondongo y de salchichas, con la gente del Piamonte tocando el acordeón verdulera, enseñando pasos de baile, muy lindo, incluso un programa que se recomienda a todos los rafaelinos”, señaló el presidente de la Cámara de Agencias de Turismo.

“Esa jornada terminó en un campo, que en realidad es una cabaña que invierte muchísimo en genética. Incluso vienen de afuera para conocer los avances. Esta es una cabaña que también apuesta al turismo, tiene los carros para hacer los paseos. Los dueños de esta cabaña son costumbristas, quieren que no se pierdan las tradiciones del campo. Tienen una tropilla, y el año pasado salieron premiados en Jesús María. Es un paquete de 3 días 2 noches pero que tiene matices. La gente se fue sorprendiendo permanentemente. Los resultados fueron muy buenos y eso nos da pie para planificar la próxima fecha con un nuevo Circuito Regional”, preció Aresse.



ARTICULACIÓN PÚBLICO

PRIVADA PARA SUMAR

Aresse explicó que la estrategia para desarrollar una propuesta turística que integre la ciudad con los pueblos y los campos de la zona requiere un trabajo en equipo. “Los circuitos se arman desde lo privado. Cada agencia de viajes se convierte en operadora aquí porque es un circuito que se arma en la ciudad pero se vende afuera, es decir que se está apuntando a Paraná, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza , Buenos Aires. Estamos trabajando para poder hacer una presentación de todo esto en Buenos Aires. Ahí se está trabajando desde la Cámara de Turismo del Centro Comercial, junto con la Municipalidad. La ciudad de Rafaela va a ser presentada como “Ciudad de Eventos”, eso es muy importante. Rafaela, a nivel provincial, es la tercera en organización de eventos, sobre todo por la cantidad de gente que convoca, desde hace muchos años”, resaltó el dirigente.

Si bien desde hace muchos años había una línea de trabajo, los avances fueron discontinuos. Hasta ahora. “El tema es que nunca se había explotado turísticamente, no se había ordenado como para que impacte económicamente en nuestros comercios. Ahora se está trabajando en ello. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los rafaelinos no siente que viva en una ciudad turística. Pero no se necesita de ríos y montañas para ser una ciudad turística. Lo que se requiere es tener programas y circuitos donde se resalten los atractivos que tenemos, que son extraordinarios. Por ejemplo, a nuestras industrias nosotros, la gente de acá, las vemos desde afuera y no nos dicen nada pero si las visitaran van a ver que son fábricas que están exportando, que tienen una inversión en tecnología grandísima que las convierten en únicas en el país. Y las tenemos acá”, consideró Aresse, entusiasmado con el proyecto.

Asimismo, adelantó que “estamos trabajando con la gente de Federación de Centros Comerciales (FeCeCo) con la idea de replicar esta experiencia de Rafaela en distintas ciudades de la provincia, así que hay toda una articulación entre público y privado. Y así tiene que ser para hacer algo serio y que tenga un standard de calidad. Y lo que se disfruta es que empezó acá, en Rafaela, que seguramente de a poquito será marca de eventos y traccionadora de turismo para toda la región”.

En definitiva, por un lado, la idea es ofrecer programas en donde Rafaela pasa a ser el centro por la hotelería, los servicios y los atractivos, y por el otro lado, aprovechar los eventos. “Hoy la idea es tener puestos de informes, a los ingresos, para que sepan que tienen otras cosas para hacer, lo mismo cuando se hacen congresos. Acá la gente de industria convoca muchísima gente. Están un fin de semana, gente del exterior, y te preguntan qué podemos hacer, y no había nada armado. Ahora se está trabajando para que sí haya alternativas”, agregó Aresse.

Y a modo de primicia, anticipó que se mantienen conversaciones con empresas de Rosario para “desarrollar un circuito fusionado entre nuestra región y esa ciudad, con la idea de vender en mercados de Brasil, Uruguay y Chile”. “Se está trabajando, se puede armar un paquete de 4 o 5 noches muy atractivo”, se ilusiona.