Scioli asume como ministro

Luego de dos años como embajador en Brasil, en los que logró descongelar la relación política con el principal socio comercial de la Argentina, Daniel Scioli desembarca en el Gabinete nacional con el objetivo de "mostrar gestión" en el Ministerio de Desarrollo Productivo y descomprimir la interna oficial de la que aún quedan esquirlas en el Frente de Todos. El excandidato a Presidente prestará juramento esta tarde a las 18 durante un acto que contará con la presencia del presidente, Alberto Fernández, una vez que regrese del acto en Santa Fe junto al gobernador, Omar Perotti.

"Vuelve por el compromiso que tiene con Alberto (Fernández), no podía decir que no", resumieron a NA fuentes cercanas al exgobernador, que además destacaron que el flamante funcionario nacional cuenta con "el visto bueno" de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En la Casa Rosada apuestan a que la llega de Scioli le otorgue mayor visibilidad a la gestión diaria de la cartera productiva, al recordar que se trata de "un dirigente con mucha experiencia" que se desempeñará en un territorio conocido, dado que durante su paso en Brasil se encargó de articular la inserción de la industria argentina en el país vecino.

Luego de que jure como ministro de Desarrollo Productivo, cuyo acto está previsto para este miércoles a las 18:00 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, pondrá su atención en potenciar la capacidad de las pymes y las economías regionales.

Además, confiaron que el exembajador buscará "fortalecer los créditos" que el Banco Nación que el Banco Nación otorga a las pymes, al igual que tratará de "conseguir inversiones y que las economías regionales puedan exportar sus productos".

Tras la ruidosa salida de Matías Kulfas del Ministerio de Desarrollo Productivo, Scioli apuntará a calmar las aguas turbulentas que aún navega la coalición gobernante y mantendrá una gestión de alto perfil para darle volumen al Ejecutivo nacional.

A principios de mayo, el motonauta visitó el Senado de la Nación para reunirse con la vicepresidenta, quien resaltó la tarea que llevó adelante en la ciudad de Brasilia, indicaron a Noticias Argentinas desde el entorno del exgobernador.

Desde su retorno al país en la madrugada del pasado lunes, Scioli comenzó a dialogar con varios de los ministros del Gabinete nacional por temas para articular con los distintos ministerios, tal es el caso del titular de Economía, Martín Guzmán, con quien afirman que ya mantenía una comunicación fluida.

El pasado 4 de junio, el presidente Alberto Fernández le ofreció el cargo a Daniel Scioli luego de pedirle la renuncia a Matías Kulfas por haber difundido información en off the record sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, algo que el jefe de Estado consideró "éticamente reprochable".

Si bien el exembajador se mostró sorprendido por la propuesta, en su entorno aseguran que decidió aceptar el ofrecimiento por el vínculo "afectivo y personal" que mantiene con el jefe de Estado, el cual "mantuvo incluso en el peor momento" de la interna oficial.

Según supo NA, la Embajada argentina en Brasil quedará momentáneamente a cargo de Pablo De Santis, el actual Encargado de Negocios, dado que el Ejecutivo nacional no tiene en sus planes realizar una nueva designación en el corto plazo porque el país vecino atraviesa un año electoral.

Lo cierto es que Scioli seguirá profundizando el vínculo con Brasilia a través del Ministerio de Desarrollo Productivo dado que, según confiaron desde su entorno, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro le aseguró que podrá contar con él y seguirán "trabajando como hasta ahora". (NA)