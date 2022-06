Alberto Fernández en Santa Fe

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, llegarán hoy cerca del mediodía a la ciudad de Santa Fe para compartir junto al gobernador Omar Perotti, la puesta en marcha de las obras de ampliación de las plantas potabilizadora de Aguas Santafesinas SA (ASSA) de la capital provincial y de Granadero Baigorria, que provee al acueducto Gran Rosario. Ambas obras se financian con fondos del Gobierno nacional.

Fernández aún no confirmó si el próximo lunes volverá a la Provincia para sumarse al acto por el Día de la Bandera a realizarse en Rosario.

Por lo pronto, ayer Fernández encabezó ayer la firma de convenios para fortalecer el sistema de formación, especialización y capacitación de las fuerzas policiales, en el Museo de Bicentenario de Casa Rosada. Sin hacer mención del avión venezolano inmovilizado desde el lunes pasado en el Aeropuerto de Ezeiza, el mandatario aprovechó la ocasión para elogiar la labor de los ministros Jaime Perzyc (Educación) y Aníbal Fernández (Seguridad) y criticar al ministro de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

En un breve discurso que duró apenas seis minutos, el Presidente hizo hincapié en la funcionalidad de la educación a la distancia para quienes residen a distancia de las universidades, y afirmó: "Pensaba cuántos efectivos de las fuerzas de seguridad federales están distribuidos a lo largo del país, y la verdad es que la educación virtual en carreras teóricas como esta, bien podrían ayudar a que no se interrumpa por un traslado o por estar en el interior del país y puedan seguir sus cursos".

En la misma línea, disparó contra Rosenkrantz: "Allí habría una necesidad y, por lo tanto, un derecho. Aunque algunos jueces no lo entiendan. Y podríamos favorecer que el traslado de un oficial no interrumpa sus carreras".

En el marco de una exposición en la Universidad de Chile, el juez de la Corte sostuvo que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad" dado que "no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades".