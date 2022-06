Acciones para ampliar la vacunación de calendario

La provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, realizó una jornada de trabajo denominada “El Impacto de la Pandemia en la Cobertura de Vacunación”. Al respecto el subsecretario de Promoción y Prevención en Salud, Sebastián Torres, explicó que "se trató de un encuentro del equipo del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con los equipos de salud de Atención Primaria de Rosario y de la región, coordinadores de los centros de salud, enfermeros, vacunadores y administrativos, entre otros, con quienes se revisaron las estadísticas provinciales, evaluando cómo estábamos antes de la pandemia, cómo estamos ahora y el efecto que la misma produjo en la cobertura de inmunizaciones". Lo primero que puede advertirse, según el funcionario, "es que el hecho de que la gente haya pasado mucho tiempo en su casa, aislada, no solo redujo la asistencia para completar tanto en niños o adultos los esquemas obligatorios y gratuitos de vacunación de calendario, sino también con controles médicos de rutina. La preocupación estaba puesta en no contraer coronavirus y en acceder a las vacunas contra esta enfermedad". En línea con ello, el funcionario indicó que las consultas, tanto en el sistema público como privado de salud, se redujeron casi a un 60%, lo que claramente impactó en la vacunación general de manera negativa.



DESAFÍOS

"Si bien podemos decir que la pandemia no terminó, en un momento en el que transitamos un alivio, estamos comenzando a repensar y profundizar las estrategias para ampliar sustancialmente la adhesión al resto de las vacunas", explicó Torres. Asimismo, el subsecretario de Promoción y Prevención dijo que, en el marco de la jornada de trabajo -que posteriormente se replicará en el centro-norte de la provincia- "se determinaron aspectos críticos a mejorar, como así también se consensuaron estrategias y acciones concretas para ampliar la cobertura. También, se revisaron aspectos logísticos vinculados a la distribución de las vacunas, a los fines de mejorar el acceso y hacer esta logística más eficiente". También se acordó que el trabajo en recuperar y fomentar los controles médicos de rutina y de enfermedades crónicas no transmisibles, vayan acompañados de un trabajo de concientización sobre la importancia de vacunarse.

"Fue una jornada muy productiva, con gran asistencia de trabajadores y trabajadoras de la salud. Permitió establecer consensos y prioridades permitirán mejoras significativas, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, vinculados a la vacunación, al registro de la misma y al seguimiento de las personas con esquemas incompletos", concluyó Torres.