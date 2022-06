"Voy a estar cerca", dijo Alesso

Sonia Alesso, quién decidió no ser candidata en esta ocasión para dirigir AMSAFE, expresó que "voy a continuar al frente de la Ctera, y tengo también una responsabilidad muy grande en la Internacional de la Educación, así que voy a continuar con ese trabajo. Creo que a nivel nacional se vienen debates salariales y pedagógicos muy importantes. Estamos reclamando la apertura de paritaria tanto nacional como provincial. El tema del impuesto a las Ganancias; tenemos pedida una reunión a la AFIP para elevar el piso y por la excepción de la 4ta categoría del impuesto a los docentes. También tenemos temas pedagógicos muy importantes que discutir". Sobre lo que significaron tantos años de trabajo al frente del gremio, los que la propulsaron también al gremialismo nacional, destacó que "Amsafe siempre se va a extrañar, pero voy a estar cerca. Fueron años muy importantes, de concreciones. Nosotros veníamos de los '90, años de resistencia, desde mi cargo de secretaria de Prensa en Amsafe. Cuando me toca asumir como secretaria general en reemplazo de José María Tessa (en diciembre de 2005), ya es un momento menos complejo. Asumí cuando Binner fue gobernador y conseguimos la paritaria nacional en 2005, y luego la provincial en 2006. Y luego vino la discusión de los concursos, la estabilidad laboral. Fueron momentos de muchas concreciones de cuestiones importantes que la docencia venía reclamando desde la Marcha Blanca del '88: paritaria nacional y Ley de Financiamiento Educativo. Ahora se abre la discusión por una nueva ley de financiamiento, hay que fortalecer la paritaria porque estamos en un año muy complejo con una altísima inflación. La experiencia de Amsafe tuvo que ver con que por primera vez en la historia, una dirigente de Amsafe pudiera estar en la Ctera, desde el '73 que se fundó la confederación nacional. Yo eso se lo debo al gremio y a la docencia santafesina. No es un mérito personal sino colectivo".