Unión disminuido por casos de Covid

Barracas Central recibirá hoy en el estadio de All Boys a Unión de Santa Fe, que reportó tres casos de coronavirus en su plantel, en un partido válido por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro se jugará desde las 14 en el estadio "Islas Malvinas", en donde Barracas será local hasta que finalice el campeonato. El árbitro será Andrés Merlos y televisará la señal TNT Sports.

Unión, que viene de empatar el clásico santafesino ante Colón 2 a 2, sufrió un imprevisto de última hora al confirmarse que tres jugadores, dos de ellos titulares, dieron positivo en coronavirus en los testeos de PCR. Se trata del zaguero uruguayo Diego Polenta y del mediocampista Juan Ignacio Nardoni, quienes iban a jugar desde el arranque, y de Sebastián Jaurena, quien iba a integrar el banco de los suplentes.

El DT uruguayo Gustavo Munúa deberá hacer cambios en la formación titular, con lo cual ingresaría Mariano Peralta Bauer para reemplazar a Polenta (Federico Vera baja a la defensa), mientras que Imanol Machuca es candidato a ingresar por el suspendido Juan Carlos Portillo en vez de Nardoni, como era intención del técnico.Uno de los cambios es obligado, ya que el mediocampista Juan Carlos Portillo fue expulsado ante el "sabalero".

De tal modo, la formación Tatengue sería con Santiago Mele; Emanuel Brítez, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Federico Vera; Enzo Roldán, Peralta Bauer y Kevin Zenón; Machuca, Mauro Luna Diale y Jonatan Álvez. DT: Gustavo Munúa.



MÁS PARTIDOS

Este miércoles también jugarán: a las 16.30 Banfield vs. Central Córdoba (Fernando Espinoza) y Atlético Tucumán vs. Lanús (Fernando Rapallini).