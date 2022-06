Somoza se fue de Central

Luego de un corto ciclo de 10 partidos y de pedir "ayuda", finalmente Leandro Somoza presentó su renuncia como entrenador de Rosario Central y se convirtió en la primer baja de la Liga Profesional en el rubro al asegurar que la institución y él no están en el mismo "camino con el proyecto".

Tras la derrota como visitante ante Huracán (2-0), la falta de refuerzos en el mercado de pases y el poco apoyo de la directivos, el ahora ex entrenador tomó la decisión de dar un paso al costado. "No estamos por el mismo camino con el proyecto deportivo. Estoy tranquilo, la sensación es rara porque no me gusta salir así de estas situaciones, pero esto no daba para más. Uno viene reclamando una coherencia y un orden desde el arranque de este nuevo proyecto que obviamente no estuvieron nunca", declaró Somoza en conferencia para anunciar su renuncia.

Somoza asumió como técnico del "Canalla" a fines de marzo, tras la salida de Cristian "Kily" González luego de la derrota en el clásico ante Newell´s. En total dirigió diez partidos -siete por la Copa de la Liga- obtuvo dos triunfos, un empate y cuatro derrotas, además, pasó de ronda en Copa Argentina tras vencer por penales a Sol de Mayo, y en el actual certamen cosechó un empate en el debut ante Lanús y la derrota ante Huracán.