Adrián Franklin dirigirá Atlético - Agropecuario

El santafesino estará el sábado en barrio Alberdi. Por otra parte, el rafaelino Silvio Trucco dirigirá en la Primera Nacional el clásico All Boys vs. Nueva Chicago.

La AFA dio a conocer ayer los árbitros para la disputa de la vigésima fecha del torneo de la Primera Nacional. El partido que disputarán la Crema y Agropecuario de Carlos Casares será dirigido el sábado por el santafesino Adrián Franklin. Como asistentes estarán Mariano Viale y Guido Córdoba, mientras que el cuarto árbitro será Lucas Cavallero.

Este es el detalle: viernes 17, 21.10 Santamarina - Instituto (TyC Sports). Árbitro: Nelson Bejas.

Sábado 18: 14.10 All Boys - Nueva Chicago (TyC Sports). Árbitro: Silvio Trucco; 15.00 Estudiantes de Buenos Aires - Sacachispas. Árbitro: Julio Barraza; 15.30 Gimnasia de Mendoza - Deportivo Maipú. Árbitro: Lucas Novelli; Villa Dálmine - Deportivo Madryn. Árbitro: Lucas Comesaña; Deportivo Riestra - Alvarado. Árbitro: Gastón Monson Brizuela; 16.00 Atlético de Rafaela - Agropecuario. Árbitro: Adrián Franklin; 18.10 Chaco For Ever - Independiente Rivadavia (TyC Sports). Árbitro: Mario Ejarque; 19.10 Almirante Brown - Deportivo Morón (DirecTV Sports). Árbitro: Rodrigo Rivero; 20.10 Chacarita - San Martín de Tucumán (TyC Sports). Árbitro: Ramiro López,.

Domingo 19: 11.00 San Martín de San Juan - Ferro. Árbitro: Yamil Possi; 13.45 San Telmo - Quilmes (TyC Sports). Árbitro: Diego Ceballos; 15.00 Brown de Puerto Madryn - Tristán Suárez. Árbitro: Nelson Sosa; Gimnasia de Jujuy - Temperley. Árbitro: Jorge Broggi; 15.50 Belgrano - Estudiantes de Río Cuarto (TyC Sports). Árbitro: Sebastián Zunino.

A las 19.00 Güemes - Almagro. Árbitro: Nahuel Viñas.

Lunes 20: 15.00 Brown de Adrogué - Defensores de Belgrano (TyC Sports). Árbitro: Carlos Córdoba; a las 15.00 Atlanta - Mitre. Árbitro: Pablo Giménez. Libre: Flandria.



SALIDA CONFIRMADA

Luego de las salidas del defensor Guido Milán y del volante ofensivo Diego Cardozo, Atlético de Rafaela confirmó en la víspera el acuerdo para la desvinculación del delantero Facundo Castillón, la tercera baja entre los futbolistas que se habían incorporado a comienzos de año con el anterior cuerpo técnico encabezado por Rubén Darío Forestello.

"El Consejo Directivo informa que se llegó a un acuerdo con el jugador Facundo Castillón para la rescisión del vínculo contractual que lo unía con nuestra institución hasta el 31 de diciembre del corriente año", mencionó el comunicado de prensa de la Crema. De esta manera, la dirigencia intenta equilibrar para el segundo semestre el presupuesto luego de las contrataciones realizadas en este receso de invierno: Nicolás Laméndola, Mauro Albertengo, Federico Torres y Mauro Osores.



PENSANDO EN AGROPECUARIO

A todo esto, el plantel celeste entrenó por la mañana en el predio "Tito Bartomioli" del autódromo de cara al encuentro que sostendrá el sábado a las 16, en el Nuevo Monumental, ante Agropecuario de Carlos Casares.

El técnico Ezequiel Medrán deberá definir el sustituto del suspendido Mateo Castellano. Entre Fabricio Fontanini -que aún no está al ciento por ciento tras su lesión- y Osores estaría el futbolista elegido.



EL RIVAL

Agropecuario viene de igualar como local ante Guillermo Brown de Madryn 1 a 1 el lunes. La formación dispuesta por el técnico Diego Osella fue con: Barlasina; Callegari (36' PT Leyendeker), Vesco, Moiraghi, Silcan; Montero (23' PT Melo) (0' ST Farías), Fritzler, Pereira, Núñez; Blando (18' ST Diellos), Denning. El gol "sojero" lo convirtió Moiraghi.