SANTA CLARA DE SAGUIER. - Con gran éxito, organizada por la Unión de Padres, se desarrolló la Tradicional Cena del “Arroz a la Fiorentina”, en su 55° Aniversario, la misma tuvo lugar en el Club Sportivo Santa Clara, realizándose además un homenaje a las promociones 1970,1971,1972,1995,1996 y 1997, ante más de 750 personas presentes en esta nueva edición después de la pandemia

En esta oportunidad el senador provincial, Alcides Calvo junto a su equipo de trabajo, visitó la localidad para participar de este importante evento social, otorgando un aporte económico para su realización, el cual fue recibido por la directora del establecimiento educativo, Fabiana Meinardi y su vice María Luisa Cena, acompañadas por la Superiora Hermana Mónica y Hermana, Nieves, pertenecientes a la Congregación de la Inmaculada de Génova.

Cabe destacar que, la Cena del Arroz a la Fiorentina fue declarada de Interés Provincial por la Cámara de Senadores en su edición Nro. 50, poniendo en valor la labor de tantos colaboradores, docentes, ex alumnos y familias enteras que se congregan en tal fiesta, para beneficio de la comunidad educativa, permitiendo que dichos recursos sean asignados a actividades pedagógicas, educativas y trabajos de infraestructura.

Estuvieron presentes, entre otros, el presidente comunal Sebastián Rancaño y los dirigentes locales; José Catalano; Erik Raimondo y Carlos Saucedo.

Entre las fiestas gastronómicas de la región guarda un lugar especial la Cena del Arroz a la Fiorentina, que tiene como especial característica el sabroso y abundante plato, la comodidad de los comensales y la calidez de la atención.

La misma es organizada por la Unión de Padres de la Escuela Particular Incorporada “Santa Clara” Nº 1088, cuya finalidad fue y sigue siendo la de recaudar los fondos necesarios para el mantenimiento de dicha institución educativa. El surgimiento tan particular fue idea de una religiosa italiana, nacida en Florencia, que pertenecía a la Congregación de las Hermanas de la Inmaculada de Génova y estaba a cargo de la Dirección del colegio, allá por el año 1967, conocida como la Reverenda Hermana Florentina.