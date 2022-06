La oposición presiona al Gobierno por el escándalo del avión venezolano

La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona impulsó la investigación por la presunta comisión de delitos aún no establecidos en torno al avión venezolano varado en el Aeropuerto de Ezeiza. La fiscal pidió además al juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena que disponga el secreto de sumario, una medida que habitualmente se toma cuando se están por realizar detenciones o allanamientos.

Villena, por lo pronto, ordenó que se retengan los pasaportes de cinco ciudadanos iraníes, no así los de los 12 venezolanos que arribaron en el mismo avión. La causa, en la que la DAIA se presentó como querellante, está caratulada de momento como "NN s/averiguación de delito", una enunciación amplia que permite desarrollar un amplio abanico de hipótesis.

Villena ordenó retener los pasaportes de los ciudadanos iraníes Mohammad Khosraviarach, Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Sadei Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi por 72 horas. Ese es el plazo que se fijó el juez para determinar qué delitos podrían eventualmente imputárseles a los iraníes, quienes no están detenidos aunque, en los hechos, están impedidos de salir del país.

La retención de los pasaportes fue ordenada a la Dirección Nacional de Migraciones. Una de las primeras teorías sobre la que busca avanzar la investigación indica que uno de los tripulantes es miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Sin embargo, información allegada al juzgado indica que podría tratarse de un homónimo.

Si bien el avión tampoco está retenido, no puede volar porque ninguna empresa accedió a proveerle de combustible.

En ese sentido, el juez pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria informe "cualquier movimiento que se produzca sobre la aeronave matrícula venezolana YV3531 ­Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur­, la cual se encontraría en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini".

Por ahora, la sospecha es que parte de la tripulación o bien la empresa que fue la anterior dueña del avión podría estar vinculada a un grupo terrorista.



FERNÁNDEZ, ATENTO

El presidente Alberto Fernández se mantuvo informado ayer con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sobre el polémico episodio del avión venezolano que aterrizó en la Argentina con cinco ciudadanos iraníes a bordo y que se encuentra retenido en el Aeropuerto de Ezeiza desde la semana pasada.

El mandatario busca que el caso no siga escalando y se transforme en un escándalo internacional, en momentos en que la Justicia Federal está actuando sobre el tema, trascendió.

En medio de los constantes contactos con el Presidente, Aníbal Fernández sostuvo este lunes que "el nombre de uno de los tripulantes coincide con un nombre de la guardia revolucionaria islámica".

En ese marco, el Gobierno se mantiene expectante frente al caso del avión iraní y en especial sobre los resultados que salgan de la investigación judicial que lleva adelante el juez federal Federico Villena, que ya instruyó a la Dirección de Migraciones a que retenga el pasaporte de los cinco iraníes que forman parte de la tripulación.

Probablemente, si en 72 horas no aparecen datos importantes que den cuenta de alguna relación con fuerzas militares iraníes, los tripulantes podrán salir del país, ya que ese plazo es el que la Justicia determinó para que se les retuviera los pasaportes a los tripulantes.

Sin embargo, se ve difícil que puedan hacerlo a bordo del mismo avión que ahora está varado en Ezeiza, ya que ninguna petrolera quiere cargarles combustible por posibles sanciones de los Estados Unidos.



LA OPOSICIÓN EXIGE

EXPLICACIONES A MINISTROS

Diputados de Juntos por el Cambio reclamaron ayer que el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, se presenten a dar explicaciones en el Congreso sobre el avión venezolano que quedó demorado en Ezeiza.

Legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical, encabezados por el jefe de bloque, Mario Negri, solicitaron la presencia del ministro de Relaciones Exteriores en la Cámara Baja para que explique la llegada del avión Boeing 747 de la empresa Emtrasur, que se encuentra retenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.

"En la aeronave viajaban catorce tripulantes venezolanos y cinco iraníes, los cuales, según informes de los que ha dado cuenta públicamente la cartera de Seguridad de la Nación pertenecerían a la Guardia Revolucionaria de Irán y según denuncias de organismos internacionales tendrían relación con el terrorismo", subrayó la UCR en un comunicado.

A la vez, los diputados pidieron saber "si el gobierno nacional está pergeñando alguna política de realineamiento geopolítico o comercial con Irán".

El proyecto de resolución fue firmado, además, por los diputados Karina Banfi, Soledad Carrizo, Pedro Galimberti, Juan Martín, Julio Cobos, Marcela Coli, Hugo Romero, Sebastián Salvador, Juan Carlos Polini, Martín Arjol, Fernando Carbajal, Marcos Carasso, Jorge Vara y Francisco Monti.

Por su parte, los diputados nacionales del PRO solicitaron las presencias de De Pedro y de Aníbal Fernández.

Los legisladores reclamaron que el Gobierno brinde detalles de los motivos de retención de la aeronave en Ezeiza desde el 6 de junio último, de la nómina completa de los tripulantes y sobre si los mismos tienen antecedentes.

El pedido fue presentado por Cristian Ritondo, Gerardo Milman, María Luján Rey, Fernando Iglesias, Alejandro Finocchiaro, Graciela Ocaña, Ricardo López Murphy, Alberto Assef, José Carlos Núñez, Ana Clara Romero, Dina Esther Rezinovsky, Omar De Marchi Omar y Héctor Antonio Stefani. (NA)