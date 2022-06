Fuerte salto del dólar en todas sus versiones: el blue cerró a 216 pesos

El dólar afirmó su tendencia alcista y cerró en 216 pesos, en una semana que se inició bajo la misma tónica de incertidumbre y tensión con las que había cerrado el último viernes. En la jornada previa a una decisiva licitación en pesos, los inversores eligieron seguir desarmando posiciones en moneda local y refugiarse en el dólar ante el temor de que el Gobierno no logre obtener los fondos necesarios para refinanciar los vencimientos que debe afrontar. Estos cambios provocaron una suba de la divisa norteamericana en todas sus franjas. El blue registró un salto de $ 6 (2,86%) para cerrar a $ 216, el valor más alto de los últimos cuatro meses y registrando de esta manera un avance de $ 9 en lo que va de junio.

En este escenario, y luego de suspender un viaje a Canadá para participar de un congreso minero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo un encuentro con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos ayer por la mañana por dos horas. El funcionario habría analizado junto al primer mandatario la agenda económica de la semana. En el gabinete existe preocupación sobre los últimos movimientos registrados en el mercado de bonos indexados, que pierden valor y encarecen el financiamiento del Gobierno. Este martes, Guzmán tendrá que hacer una renovación de vencimientos chica, de unos 14.000 millones de pesos nominales, que servirán como un testeo del ánimo de los inversores.

Hay una fuerte desconfianza respecto de lo que podría ocurrir en 2024 con la deuda argentina, año en el que se acumulan fuertes vencimientos en dólares. Los mercados tampoco parecen estar dispuestos a financiar en pesos a Guzmán más allá del segundo semestre de 2023, porque temen a que, en el caso de un cambio de signo político, podría repetirse un escenario de reperfilamiento de vencimientos.

El titular del Palacio de Hacienda tuvo que salir por las redes sociales a descartar ese escenario al afirmar: "Jamás vamos a hacer eso". No obstante para analistas y consultores, aunque el Gobierno aplique un serie de medidas para apuntalar los bonos, la confianza de los mercados ya está afectada.

Según trascendió, el Gobierno trataría este martes de apuntar el valor de los bonos con una mayor participación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que es uno de los principales inversores en bonos indexados. Aún así, aunque el Gobierno pueda desplegar esta semana toda la batería de acciones para evitar que el dólar paralelo y las versiones financieras despeguen, los mercados esperan con interés a los datos del déficit fiscal de la semana que se conocerán el próximo 20 de junio.

Si el déficit se sigue expandiendo, aunque dentro de los márgenes del acuerdo con el Fondo, los inversores pueden entender que el Gobierno requerirá de mayor asistencia financiera en pesos, o vía asistencia monetaria del Banco Central, y ello complicaría la estrategia que viene llevando Guzmán este año.

Los dólares financieros tuvieron un incremento aún mayor. El contado con liquidación tuvo un avance de 4,58% y trepó hasta $ 238,03, mientras que el MEP aumentó 3,49% y llegó a $ 230,99.

Las versiones con intervención del gobierno estuvieron más calmas. El dólar oficial subió apenas a 0,39% a $ 127,60 con lo cual el "solidario" o "ahorro" quedó en $ 210,54.

Por su parte, el dólar mayorista cotizó a $ 122.30, con un aumento de 0,42%, con lo cual la brecha con el blue es del orden de 77%.

Por su operación en el mercado de cambio el Banco Central adquirió US$ 25 millones, según fuentes del mercado. La acumulación de reservas es otro dato clave que siguen los analistas económicos y los inversores para definir la suerte del programa económico del gobierno.

La jornada estuvo atravesada por todo tipo de versiones y rumores. Guzmán intentó transmitir tranquilidad argumentando que podrá conseguir los fondos que necesita en el mercado de capitales local y que además la tasa de inflación, si bien aún es alta, muestra una tendencia descendente.



ACCIONES Y BONOS

PROFUNDIZARON SU CAÍDA

En medio de un panorama global desfavorable las acciones y los bonos argentinos sufrieron otra jornada de fuertes pérdidas en Estados Unidos y en la plaza porteña. A nivel mundial crece el temor a una recesión y que la inflación se desmadre, mientras que a nivel doméstico la licitación en pesos convocada para mañana y el anuncio de la inflación de mayo sumaron inquietud.

Los ADRs de papeles argentinos que cotizan en Wall Street registraron bajas de hasta 10,8% en Despegar, mientras que Mercado Libre retrocedió 9,4%, Cresud 7,5% y Banco Superville, 7,1%, entre las de mayores caídas. En la plaza local las bajas más pronunciadas se observaron en Transportadora Gas del Norte (-4,6%), Cablevisión (-3,9%), Cresud (-3,8%) y Transportadora Gas del Sur (-3,3%).

Por su parte, los títulos públicos en dólares surgidos del último canje, mostraron importantes retrocesos y tocaron mínimos históricos: AE38D -4,1%, AL29D -1,3%, AL30D -3,0%, AL35D -3,2%, AL41D -3,1% GD30D -4,0%, GD35D --1,5%, GD46D -1,1%. Esta caída generalizada provocó que el Riesgo País trepara a 2118 puntos marcando un nuevo récord desde la reestructuración de la deuda.

La debacle de los mercados mundiales obedece en gran medida al temor de los inversores a que se profundice una situación de recesión global y se acelere la inflación, lo que impulsaría a los Banco Centrales a incrementar la tasa de interés.

La FED de los Estados Unidos tiene prevista una reunión este miércoles y hacia allí convergen la mirada de los inversores para tratar de dilucidar si habrá cambios en la política ya anunciada. En Wall Street el índice S&P cayó por cuarta rueda consecutiva, lo que se convirtió en su seré negativa más larga en el último trimestre. En tanto, el Dow Jones cayó 2,79% y el Nasdaq o 4,68%.

En cuanto a la situación local se espera con atención el resultado de la licitación que realizará hoy el Ministerio de Economía, que durante junio debe renovar vencimientos por $ 560.000 millones. En abril no se llegó a la renovación total de los vencimientos, mientras que en mayo fue en forma muy ajustada. (NA)