El Clausura de Primera A que se viene

El torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, a diferencia del Apertura donde los clubes fueron divididos en dos zonas, se jugará a una sola rueda de partidos con el sistema de ‘todos contra todos’, por puntos y el equipo que finalice en la primera ubicación se consagrará campeón del Clausura 2022.

Si hubiese empate en la primera colocación, entre dos equipos, se deberá disputar un partido desempate en cancha neutral a las 72 hs; si los involucrados fueran más elencos se llevará adelante un petit torneo.

Algunos de los clásicos de fútbol doméstico se jugarán, en la fecha 2 Atlético de Rafaela vs Ben Hur, en la fecha 3 Deportivo Ramona vs Argentino de Vila; Fecha 5: Sportivo Norte vs Argentino Quilmes; Fecha 7 Ben Hur vs 9 de Julio; Fecha 10: 9 de Julio vs Atlético de Rafaela; Fecha 12: Unión de Sunchales vs Dep. Libertad; Fecha 14: Ferrocarril del Estado vs Peñarol.

La fecha 1: Bochófilo Bochazo vs Peñarol, Ben Hur vs Libertad, Sportivo Norte vs Atlético de Rafaela, Ramona vs Talleres (MJ), Ferrocarril del Estado vs Florida, Atlético (MJ) vs Arg. de Vila, Dep. Aldao vs Arg. Quilmes, Unión vs 9 de Julio, Brown vs Dep. Tacural.