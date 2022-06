San Lorenzo recibe a Arsenal

BUENOS AIRES, 14 (NA). - San Lorenzo, que necesita ganar como local por primera vez en el año, se enfrentará hoy con Arsenal de Sarandí por la tercera fecha del torneo de la Liga Profesional.

El partido se jugará desde las 15 en el Nuevo Gasómetro, con el arbitraje de Darío Herrera y con Diego Abal a cargo del VAR, mientras que la televisación será de TNT Sports.

San Lorenzo, que viene de cosechar dos empates en el inicio del torneo -1 a 1 con Independiente y 0 a 0 con Newell´s- precisa los tres puntos para obtener algo de calma y para cortar la mala racha que lo acompaña en el Pedro Bidegain, donde no consigue una victoria desde el 12 de diciembre de 2021.



OTROS PARTIDOS. 19hs Talleres vs Newell's, Patronato vs Aldosivi, 21.30hs Estudiantes vs Sarmiento, Defensa y Justicia vs Huracán.



Las probables formaciones:



San Lorenzo: Sebastián Torrico; Jalil Elías, Federico Gattoni, Gastón Hernández, Jeremías James, Nicolás Fernández Mercau; Francisco Perruzzi, Siro Rosané, Agustín Martegani; Ezequiel Cerutti y Adam Bareiro. DT: Rubén Insua.

Arsenal: Alejandro Medina; Cristian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez, Damián Pérez, Mauro Pittón, Leonel Picco, Dardo Miloc, Facundo Kruspzky, Sebastián Lomónaco y Alexander Díaz. DT: Leonardo Madelón.