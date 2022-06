Piden prohibir por ley el lenguaje inclusivo en Santa Fe

Desde Juntos por el Cambio, se tomó la iniciativa de presentar un proyecto de ley para regular el uso del “lenguaje inclusivo” dentro de los establecimientos educativos en el territorio provincial. La presentación correspondiente es creada e impulsada por los diputados Walter Ghione (UNO), Ximena Sola (PRO), Betina Florito (Encuentro Republicano y Federal), y Sebastián Juleriac Pinasco (ARI Santa Fe).

“Entendemos que en coincidencia con lo que argumentó la ministra de educación de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la escritura de la “e”, la “x”, o el signo de “@”, dificultan el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, sobre todo en los primeros años del ciclo inicial de la primaria”, argumentaron conjuntamente Ximena Sola y Sebastián Juleriac.

En ese mismo aspecto, los diputados Ghione y Florito aseguraron: “Confiamos que en Santa Fe pueda imitar la decisión adoptada por CABA, y evitar así cualquier obstáculo de aprendizaje para nuestros niños y adolescentes. La lengua española brinda muchas opciones para ser inclusivos sin necesidad de tergiversar ni agregar complejidad a la comprensión y fluidez lectora”.

Cabe destacar que todos los firmantes estuvieron de acuerdo en que “esto no tiene que ver con prohibir en la provincia de Santa Fe el uso del lenguaje inclusivo”. No se busca regular la forma en como la gente habla, sino que más bien se apunta a asegurar herramientas claras para facilitar el aprendizaje de los niños.

“Es por ello, que estamos ingresando este proyecto de ley en el día de hoy, esperando que el recinto lo trate con la responsabilidad y celeridad que merece”, concluyeron los firmantes de la iniciativa.



RECHAZO DE CANTERO

La ministra de Educación, Adriana Cantero, salió al cruce de la propuesta de legisladores de la oposición al afirmar que el gobierno provincial "no evalúa prohibir el lenguaje inclusivo" en las escuelas santafesinas. "Estamos siguiendo atentamente los procesos sociales y culturales que inciden en la lengua. Y la lengua es un proceso vivo. La prohibición no es un tema que tengamos como eje de discusión en nuestra agenda", expresó la funcionaria en declaraciones a LT8 de Rosario.