Pedido de reapertura de paritarias en la semana de las elecciones en Amsafe

El acuerdo de un 60,8 por ciento de incremento salarial entre Nación y los sindicatos docentes nacionales, ha caído como un baldazo de agua fría en las filas docentes provinciales. Y esto sucede en una semana clave para Amsafe que elige autoridades a nivel provincial y en las delegaciones departamentales. El pedido de reapertura de paritarias no se hizo esperar luego de conocida la noticia días atrás.

En medio de este reclamo, el gobierno provincial ya había decidido adelantar el pago del medio aguinaldo. Y entre este lunes 13 y mañana miércoles 15 de junio, como ya había sido comunicado junto con el cronograma de sueldos y jubilaciones de mayo, se estarán efectivizando los pagos. La pregunta es si llegará esto a “tranquilizar las aguas”. Por su parte, los municipales -que recién cobrarán el aguinaldo el último día del mes- han salido a pedir también un adelantamiento en las paritarias y se declararon en alerta y movilización.

Los frentes son muchos pareciera ser. Algunos dicen que el combativo Amsafe ha bajado los niveles de exigencias desde hace poco más de dos años. ¿Será? “Queremos un gremio que no sea amigo de los gobiernos y que no esté más tiempo en los pasillos ministeriales que en las escuelas”, disparó con munición gruesa el rosarino Gustavo Terés, el delegado de la Seccional Rosario que se postula para presidir el gremio a nivel provincial.

Pero todo se tiñe de color electoral entre las tizas y guardapolvos blancos.

El oficialismo de Sonia Alesso busca mostrar una renovación y presenta al santafesino Rodrigo Alonso (Frente Trabajadores de la Educación) como principal figura para sucederla. En la vereda de enfrente está el rosarino Terés (Por una AMSAFE más democrática), que tratará de “recuperar la democracia sindical”.

La elección será este miércoles 15 de junio y estiman que son cerca de 50 mil los docentes habilitados a participar.

Y la grieta de guardapolvo pareciera ser profunda e histórica. Rosario siempre se mostró “más combativo”, independientemente del gobierno de turno con el que discutir. Desde allí, recuerdan cuando el año pasado, Alesso aceptó la propuesta salarial pero las bases luego la rechazaron. Agites del fantasma de fraude prometen ser otro ingrediente que no pregona un miércoles tranquilo. Desde el oficialismo desestiman estas denuncias: Alonso resalta que el vínculo que existe “es el mismo que hay entre una patronal y los trabajadores, en donde los trabajadores exigimos”.

Acá, en el pago chico se espera la participación de alrededor de 2.000 docentes en todo el Departamento. Las opciones serán dos también: una es la que encabeza el actual delegado departamental que va por la reelección, Adrián Oesquer, profesor de Educación y que desde hace tres años se encuentra al frente de la delegación departamental. La otra es la Agrupación Frente 4 de Abril que encabeza Hugo Acuña, docente de la escuela Lisandro de la Torre de nuestra ciudad.



LA INFLACIÓN

En este contexto, aparece el incremento del 60,8 -que se terminará de concretar escalonadamente hasta diciembre- acordado entre el Ministerio de Educación y los gremios nacionales. Un “adelanto de aumento”, habida cuenta de la preocupante y galopante inflación que padece el país. Concretamente, el acuerdo implica un adelanto a junio y julio de lo que estaba previsto para agosto y septiembre. A esto se agrega una suma por conectividad que lleva al 70 por ciento la mejora. Entre los gremios que llegaron a este acuerdo está CTERA, que encabeza Alesso. Otro ingrediente que alimenta el ruido.

Los gremios santafesinos (tanto Sadop como Amsafe) salieron a pedir al gobierno de Omar Perotti por la reapertura "ya" de las negociaciones. Santa Fe cerró en un 46% para este año con cláusula de revisión, una cifra que ya quedó corta ante la aceleración de los precios, que entre enero y abril acumulan un alza del 23,1% -si hoy el INDEC confirma más del 5% para mayo, en apenas cinco meses la inflación bordeará el 30%-.

En Santa Fe, el gobierno y Amsafe acordaron la revisión para septiembre. Pero la suma de la realidad diaria y del acuerdo nacional, hicieron que la discusión vuelva a la agenda. Martín Lucero (Sadop) recordó que “el gobierno de Santa Fe siempre se ha escudado en esperar las decisiones nacionales. Ahora no hay excusas”. En marzo, el gobierno de Perotti había ofrecido un incremento salarial del 46 por ciento: 22% se pagó en marzo y tres tramos de 8% (mayo, agosto y septiembre) y una cláusula de revisión. Esto es lo que los gremios reclaman adelantar.



MUNICIPALES

Desde atrás, vienen sonando los bombos de los municipales que también han pedido la reapertura de las paritarias y a quienes no los beneficia el adelanto del aguinaldo. Ya han tenido conversaciones “informales” con presidentes comunales e intendentes. El gremio había llegado al acuerdo de un 46% de aumento escalonado hasta septiembre. Hasta ahora, llevan concretado un 26%, más un 4% más para junio, llegando a un 30% de cara al aguinaldo.

El titular de Festram, Ignacio Monzón, espera que esta semana se realice una convocatoria desde el área que preside José Luis Freyre en la Provincia, a cargo de municipios y comunas. Hasta la semana pasada, la respuesta del gobierno provincial a cualquier reapertura de la discusión era no positiva. El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, la había rechazado de plano: “hay que entender que la paritaria de la provincia estuvo con una previsión superior a lo que se dispuso en la nacional”. Veremos qué pasará en los próximos días.