Aterrizó de emergencia en campo de Hersilia

Una avioneta aterrizó en un campo a unos 14 km al oeste de la localidad de Hersilia, y fue objeto de una investigación a partir de la denuncia que realizó el ex presidente comunal de esa localidad, Celestino Nicolau, que alquila ese campo.

Cuando al lugar arribó una comisión policial, se encontraron con personas de la provincia de Chaco, que manifestaron ser propietarios del avión, publicó Radio Belgrano de Suardi.

Así las cosas y ante la presunción de estar frente a un vuelo ligado al narcotráfico -que suelen ser comunes en la zona-, se le dio intervención a la Brigada Antinarcóticos de San Cristóbal, que no encontró nada anormal en el aparato.

La avioneta -que era tripulada por su piloto de 19 años- no tenía hoja de vuelo, pero en esa instancia se supo que habría sido utilizada para realizar publicidad de un circo, y debido a problemas mecánicos tuvo que aterrizar de emergencia.

Según publicó El Departamental, personal policial se hizo presente en el lugar y constató la veracidad del relato del piloto. Se trataba de una avioneta utilizada como propaladora de avisos publicitarios que viajaba de Buenos Aires hacia la provincia de Salta.

Como no se detectó ninguna irregularidad en los papeles la avioneta finalmente fue restituida a su legítimo propietario, más allá de la situación de zozobra y de temor lógico que una maniobra de este tipo provoca a pobladores y pasajeros.