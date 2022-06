La inseguridad se reinstala en la agenda política de la ciudad

El pasado viernes se registró un nuevo homicidio en Rafaela. La víctima fue un hombre de 29 años que vive en calle Benito Juárez al 800, a metros de la Escuela N° 652 Villa Podio, que ese mismo día celebró su 90° aniversario con invitados especiales, entre ellos el intendente, Luis Castellano. Es decir, por diferencia de horas, el jefe del Gobierno de la ciudad estuvo en el lugar que después se convirtió en escena del crimen, lo que refleja la situación en torno a la inseguridad. A esta altura hay que destacar que el crimen presuntamente está esclarecido con la detención de dos hermanos de 18 y 19 años, en el marco de una investigación que encabezó la fiscal del MPA, Lorena Korakis.

La cuestión de la inseguridad tuvo como caja de resonancia la política local. "Sin datos para analizar no vemos solución al problema" plantearon desde el Concejo Municipal los ediles opositores de Juntos por el Cambio (JxC), Leonardo Viotti, Miguel Destéfanis y Alejandra Sagardoy.

"JxC reclama datos precisos sobre hechos delictivos denunciados en las distintas dependencias policiales de la ciudad que revelen, cuáles son los puntos críticos en torno al tema, para poder avanzar en el diseño e implementación de políticas de seguridad que no estén disociadas de la realidad de cada sector de Rafaela", expresó el espacio en un comunicado ayer por la tarde.

Viotti sostuvo que "para legislar eficientemente necesitamos contar con toda la información disponible en cada problemática que nos aqueja, y la inseguridad es uno de los principales padecimientos de los vecinos". "Debemos legislar abordando con total responsabilidad estos temas que afectan profundamente el bienestar de los rafaelinos, porque somos su voz en el Concejo y ante el Gobierno local y provincial. No podemos desentendernos de nuestro compromiso con la gente", subrayó.

Al considerar que "la gran mayoría de los hechos delictivos son denunciados en las comisarías, subcomisarías, destacamentos, Centro Territorial de Denuncia y sede de la Unidad Fiscal Rafaela del Ministerio Público de la Acusación, el pedido argumenta que es imprescindible contar con esta información para llegar a aplicar políticas concretas que permitan combatir el delito en beneficio de una mayor seguridad pública".

La solicitud elevada al Ministerio de Seguridad de la provincia y a la Fiscalía Regional 5 que preside Diego Vigo pide que "mensualmente se envíe al cuerpo de concejales un informe detallado de los hechos delictivos que se dan en nuestra ciudad".

Por último, Viotti manifestó que "no se puede gobernar, mirando para otro lado y de espaldas a la gente, el Gobierno municipal y provincial tienen que tratar con seriedad la inseguridad creciente que sufrimos los rafaelinos. Y es sabido que sin datos para analizar no hay solución posible al problema".

Y de paso los concejales de JxC sumaron un pedido de refuerzo de luminaria en una zona que comprende el acceso a barrio 2 de Abril y su conexión con La Cañada, arteria altamente transitada por los vecinos que reclaman por la falta de iluminación, lo que genera preocupación para desplazarse de manera segura principalmente en los horarios nocturnos.

La semana pasada, en la última reunión del Comando Unificado, el secretario provincial de Seguridad, Claudio Brilloni, dijo que en ese encuentro se dialogó sobre "múltiples temas que se relacionan con la prevención y la seguridad ciudadana, entre ellos, los delitos predatorios, principalmente, robos, hurtos contra la propiedad, contra los objetos, los celulares y el robo de bicicletas, que figura como prioritario dentro de la agenda".



"RAFAELA NECESITA UN

CAMBIO PROFUNDO"

"Se necesita un cambio profundo en Rafaela. La inseguridad y la violencia son la consecuencia más clara de nuestro deterioro social. Nuestra comunidad necesita recomponerse, y para eso se necesita un cambio profundo de rumbo" destacó Matías Martínez Sella, dirigente de Ciudad Progresista al referirse a uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía.

Martínez Sella, quien el año pasado fue precandidato a concejal, continuó durante el fin de semana sus recorridas por la ciudad para dialogar con los vecinos de distintos barrios, en especial del Italia. Y como novedad esta vez lo hizo acompañado por el presidente de la Comuna de Susana, Alejandro Ambort, quien parece levantar el perfil político en los últimos meses.

"Inseguridad es el problema que siempre sale a la luz cuando recorremos los barrios, hablamos con los vecinos. Siempre sale esta preocupación. Estamos viviendo momentos críticos, y parece que desde el municipio nadie quiere escuchar" resaltó Martínez Sella con tono crítico.

Asimismo, cuestionó lo que considera una reducción en el presupuesto educativo por parte de la Municipalidad de Rafaela. "La inversión en educación es fundamental, y sin embargo estamos viendo un gran retroceso en el área, y vemos que hoy la política local la está descuidando muchísimo. En 2021 propusimos al Concejo Municipal y al Municipio que aumente la inversión en educación por encima de la inflación y no lo hicieron. Y en el sistema escolar también vemos una gran desinversión en salarios, insumos y falta de gestión. Hay mucho por hacer. Vamos a seguir insistiendo para que la educación sea realmente una prioridad en Rafaela", finalizó Martínez Sella.