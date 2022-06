Nuevo hito: la Lehmann realizó su remate inaugural en la renovada sede de Suardi

El viernes 10 de junio de 2022 será una fecha que quedará marcada en la historia de la Cooperativa Guillermo Lehmann. Y es que, luego de un arduo trabajo que llevó meses de planeamiento y organización, la institución desembarcó en la localidad santafesina de Suardi a través de la realización de su primer remate en las renovadas instalaciones ubicadas a la vera de la ruta provincial 23, a la altura del kilómetro 11.

La jornada fue propicia para que asociados y productores de una amplia región pudieran acercarse a participar de una verdadera celebración cooperativa. A la vera de la ruta provincial 23 (kilómetro 11, a pocos metros del acceso sur de la ciudad), los esperaba desde bien temprano un predio que, luego de muchos meses de estar inactivo, fue totalmente remodelado y acondicionado por la Lehmann.

Todo comenzó luego de las 10 horas, con la llegada de los primeros productores. Allí ya los estaban esperando funcionarios de la Cooperativa, ubicados en el cómodo stand institucional móvil, para comentarles novedades vinculadas al remate, pero también al resto de las unidades de negocio y a la institución.

Un par de horas más tarde, a las 11, se desarrolló una presentación institucional, en una carpa auditorio ubicada en el playón frontal del predio. Consejeros y funcionarios, luego de darle la bienvenida a las más de 150 personas que se hicieron presentes, hicieron un recorrido por la historia y el presente de la Cooperativa, y brindaron detalles de las proyecciones que la empresa tiene para Suardi y la región.

El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Lehmann, Alberto Santinelli, quien expresó que "hemos marcado un nuevo hito de trabajo, de crecimiento. Tenemos enormes expectativas, trabajando diariamente para los productores, generando recursos y preparando a nuestra gente para que nos otorgue la posibilidad de solucionar problemas y darle seguridad a las transacciones que hacemos diariamente. Quiero felicitar a todo el equipo de trabajo que llevó a cabo este desembarco, porque este es un momento muy importante para la Cooperativa", detalló al respecto.

Luego, el Director Ejecutivo, Gonzalo Turri, destacó que "es un motivo de felicidad estar en Suardi. De esta manera, lo que uno puede ver reflejado es que cuando al cooperativismo se lo intenta entender bien, se puede llevar a la práctica el esfuerzo propio para la ayuda mutua. ¿De dónde viene hoy el desembarco de la Lehmann en Suardi? Del esfuerzo que en algún momento hicieron algunos otros productores en algunas otras regiones. Y también de esfuerzos que han hecho productores de esta región, donde hace ya bastante tiempo nos preguntaban cuándo íbamos a llegar a Suardi. Y hoy podemos decir que esperamos que este sea el puntapié inicial de futuros y buenos años de la Cooperativa Guillermo Lehmann, que no va a ser otra cosa que los años de ustedes, los socios de la Lehmann", indicó.

Por otro lado, añadió que "nuestro máximo desafío es que podamos dar el salto, de que nuestros clientes sean socios, para que la mirada esté como dueño de la institución. Nosotros con la responsabilidad y ustedes con el derecho de sentirse parte de una construcción colectiva llamada Cooperativa Guillermo Lehmann", estableció.

A modo de cierre, dijo que "desembarcamos hoy en Suardi con un gran compromiso. Hemos hecho inversiones importantes, en un predio que la Lehmann alquila, también como una muestra y como una señal. No venimos a probar, venimos en serio y esta es la continuidad del trabajo que venimos haciendo. Esto es simplemente dar una señal de que estamos en condiciones de llegar con todos los servicios de la Cooperativa", manifestó.

Por su parte, estuvo presente también el Intendente de la localidad de Suardi, Hugo Boscarol, quien le dio la bienvenida a la Lehmann, destacando que "soy un productor más, si bien hoy me toca gobernar una comunidad, creo que es importante en esta época que estamos viviendo que una empresa se sume a nuestra localidad. Hemos hecho un trabajo mancomunado para que los productores tengamos la oportunidad de tener otra opción para hacer valer más lo productivo, lo jerárquico", dijo.

Además, marcó que "hoy, los suardenses, tenemos que estar orgullosos de tener una nueva cooperativa en nuestra comunidad, y agradecerles y felicitarlos por esa predisposición y ese trabajo que están manifestando de por qué vienen a Suardi. Ellos quieren defender la producción de nuestra región, al igual que nosotros. Esperemos que tengan mucho éxito y que puedan avanzar en estos nuevos proyectos", resaltó Boscarol al respecto.

Al finalizar la presentación dio inicio el lunch, y casi en simultáneo comenzó el remate (transmitido vía streaming a través de la plataforma digital Hacienda Go), con la salida a pista del primer lote de animales. La expectativa de la subasta inaugural quedó reflejada en la importante oferta de hacienda, con más de 1200 ejemplares de abasto e invernada. La cantidad y calidad de los lotes consignados permitió que la subasta fuera por demás ágil, lográndose muy buenos precios para todas las categorías.

De este modo, la Cooperativa Guillermo Lehmann generó un nuevo hito en su ya extensa trayectoria, con la exitosa realización de su remate inaugural en las renovadas instalaciones de Suardi. Una acción que apenas representó el puntapié inicial de algo mucho mayor, que tiene que ver con seguir ampliando el alcance de los valores cooperativos, conectando negocios con sustentabilidad, y optimizando las producciones agropecuarias en armonía con los desarrollos sociales y medioambientales.