Recobra impulso la renovación de las veredas en el centro de Rafaela

Actualmente, en el área central de Rafaela, se trabaja en la refuncionalización del tercer cantero de bulevar Santa Fe a la vez que se avanza en el entubado de calle Tucumán mientras que el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación” está en su etapa final en el predio del Ferrocarril sobre avenida Roque Sáenz Peña.

A todo esto se sumará la iluminación de avenida Mitre y la reconstrucción de los ex Almacenes Ripamonti, que ya cuentan con un proyecto ganador que generará un espacio comercial, gastronómico y cultural. En el mismo sentido, se proyecta la intervención en la Plaza 25 de Mayo, tanto en una obra de desagües como en la modernización estética.

Si algo falta para renovar todo el centro de la ciudad, son las veredas de la zona más comercial, un viejo anhelo que había registrado avances hace más de una década pero que se frustró luego que un grupo de comerciantes y frentistas se opusieron por considerar que el presupuesto elaborado por el Municipio era excesivo.

Como todos ya dieron vuelta la página, ahora el sector público y el privado coinciden en la necesidad de apurar la obra. Por este motivo, el intendente Luis Castellano encabezó un encuentro del que participaron el presidente de Paseo del Centro, Gabriel Faber; y como frentistas, se dieron cita, en esta oportunidad, Hugo Castro y Raúl Bonino. Además estuvieron presentes en el encuentro que se desarrolló en el despacho de Intendencia, los secretarios de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, y de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino.

Esta primera reunión sirvió para plantear ideas preliminares con el concepto de buscar una metodología para hacer posible la renovación de las veredas de manera acorde con lo que se está haciendo en los canteros y siguiendo la misma línea de proyecto.

“Fue un encuentro altamente positivo, donde algunos frentistas, el Intendente y alguno de sus secretarios pudieron ver el proyecto en general, conocer detalles en cuanto a la remodelación estética y evaluar las posibilidades de financiación y costos”, explicó Gabriel Faber al finalizar la reunión.

En el mismo plano agregó: “Como presidente de Paseo del Centro del Centro Comercial acompañé a este proceso, a esta gestión que involucra fundamentalmente a los frentistas que son quienes van a financiar la obra y al municipio que será la encargada de ejecutarla, dando nuestra mirada sobre lo que es un sector netamente comercial, donde en la práctica ya no hay más residentes”.

“Se avanzó. Ahora hay que seguir adelante hasta sacar todas las dudas que puedan llegar a quedar respecto a aportes y financiación; y desde el Centro Comercial, daremos nuestra mirada sobre la cuestión comercial que es nuestro rol”, describió Faber.



OBRA EMBLEMÁTICA

“Es una obra emblemática y nosotros estamos convencidos que cada avance que se va realizando, lo tenemos que articular con la representación del sector empresario y comercial”, remarcó Diego Peiretti.

Además, “sabemos la relevancia que tiene remodelar un sector tan importante para la ciudad, como lo es el microcentro. Cada uno de los avances requiere de estas reuniones periódicas que tenemos con el sector empresario, comercial y con los frentistas como en este caso".

Dentro del temario abordado se planteó la posibilidad de tener una reunión con directivos de Aguas Provinciales para analizar las obras complementarias que se deben realizar, puntualmente en cuanto a cloacas en determinadas cuadras.



EL DIÁLOGO

“Para avanzar es fundamental este tipo de diálogo; donde si hay que elegir o debatir cuestiones para la remodelación de las veredas, podamos establecer consensos. Se trabajó sobre ello y con la mirada de embellecer ese lugar, que es el corazón de Rafaela, pero también pretendiendo la mejora en la competitividad, en la generación de mayores ingresos y de empleos”, añadió Diego Peiretti.

Por su parte, Diego Martino, detalló que “como puntapié inicial, tuvo lugar una primera reunión, de otras que tendremos que tener con el resto de los frentistas, donde se dialogó de qué manera se podría avanzar con la renovación de las veredas en los frentes de los locales comerciales”.

“En lo particular se puso en valor y sobre la mesa de diálogo determinadas alternativas para avanzar, lo cual fue recibido de manera positiva por los presentes. Siempre, desde el lado del municipio, estamos buscando alternativas flexibles para hacer posible esta renovación”.