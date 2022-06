Clasificados en el Federativo U16

El domingo se jugó la segunda fase del Federativo U16 de clubes de básquetbol en la modalidad de triangulares, donde lograron avanzar a la siguiente instancia los cuatro clubes de la ARB participantes. Independiente y Libertad pasaron como primeros, Atlético y Unión segundos. Quedan 24 clubes que competirán en la tercera etapa el 24 de julio.

Repasamos los resultados de los clubes de la Asociación Rafaelina: Zona 2, en Ceres, Central de Ceres 62 vs. Libertad de Sunchales 83; Libertad 89 vs. Colón de San Justo 72 y Colón de San Justo 55 vs. Central de Ceres 72.

Tabla: Libertad 4, Central 3 (clasificados), Colón 2.

Zona 3, en Reconquista: Platense 66 vs. Atlético Rafaela 70; Atlético Rafaela 53 vs. Círculo Vera 56 y Círculo Vera 57 vs. Platense 70.

Tabla: Platense 3, Atlético Rafaela 3, Vera 3 (pasaron los tres).

Zona 6, en Sunchales: Unión de Sunchales 63 vs. Independiente de Rafaela 91; Independiente 69 vs. Sportivo Villa Minetti 49 y Sportivo Villa Minetti 58 vs. Unión 77.

Tabla: Independiente 4, Unión 3 (clasificados), Sportivo 2.



REAL MADRID AL FRENTE

Real Madrid, con el argentino Gabriel Deck como figura, se adelantó ayer en la definición por el título de la Liga Endesa del básquetbol de España, al superar como visitante a Barcelona por 88-75. En el Palau Blaugrana, el conjunto ‘merengue’ se impuso en la primera final con la siguiente progresión: 30-17, 49-31, 74-51 y 88-75. El segundo cotejo de la llave se disputará este miércoles, nuevamente en Barcelona, a partir de las 16.00 de Argentina.

El santiagueño Deck se erigió en uno de los valores más destacados del quinteto que condujo el asistente Chus Mateo, en reemplazo del DT principal, Pablo Laso, quien está recuperándose de una intervención cardiovascular.

El exalero de San Lorenzo y Oklahoma City Thunder exhibió una planilla de 18 puntos (5-9 en dobles, 1-2 en triples, 5-7 en libres), 5 rebotes, 3 asistencias y un recupero en los 27 minutos que permaneció en cancha.

Por su lado, el perimetral húngaro Adam Hanga aportó 16 unidades y 6 pases gol en 32m., según especificó un informe de la ACB. En el quinteto catalán, el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola terminó con una producción de 15 tantos (4-7 en dobles, 2-2 en triples, 1-1 en libres), 3 robos y una asistencia en 22m.