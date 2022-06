El campeón de la Europa League tiene en la mira a Nicolás Castro

El enganche de Newell's Nicolás Castro está en el radar de Eintracht Frankfurt de Alemania, club que compraría un porcentaje del pase del jugador. El futbolista rafaelino, surgido en 9 de Julio (que posee un 20 por ciento de la ficha), viene estando en los últimos mercados de pases con opciones de pasar al exterior.

El campeón de la Copa UEFA Europa League, donde juega el delantero colombiano Rafael Santos Borré, compraría en las próximas horas un porcentaje del pase de Castro, que aparece como el principal jugador de Newell's a transferir en este mercado.

Castro, de 21 años, fue al banco de suplentes en los dos primeros partidos del Torneo de la Liga Profesional porque se recupera de una cirugía de apéndice, tras sufrir una peritonitis, pero también porque los dirigentes de Newell's intentan preservarlo hasta que se concrete la transferencia de un porcentaje de la ficha.

"La idea es vender una parte del pase de Castro, pero retener un porcentaje para quedar enganchados con una futura transferencia", advirtió una fuente "rojinegra" a la agencia Télam.

La información que trascendió en las últimas horas es que el club alemán envió una oferta formal a la dirigencia leprosa para que sea evaluada, aunque en diálogo con La Capital el titular leproso Ignacio Astore indicó que aún no llegó nada a las oficinas de la entidad. Esto no quiere decir que no haya interés, pero aún no hay un ofrecimiento concreto por el volante para ser evaluado.

Castro fue tasado en cerca de tres millones de dólares el ochenta por ciento y es lo que los dirigentes rosarinos pretenderían para desprenderse del rafaelino, y con parte de ese dinero reforzar el plantel. A todo esto, por calle Ayacucho aguardan expectantes si se confirma la venta.