El clásico terminó empatado

SANTA FE, 13 (NA). - Colón y Unión de Santa Fe protagonizaron ayer un clásico memorable, que fue empate 2 a 2, en el estadio Brigadier Estanislao López, en un partido correspondiente a la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional.

"El Tatengue" rompió el cero a los 21 minutos de la etapa inicial al aprovechar a la perfección un contraataque que Mauro Luna Diale culminó con una definición hacia la red, después de un tiro de esquina a favor del "Sabalero", que a los 46 se quedó con diez por la expulsión de Facundo Garcés por un pisotón sobre Jonathan Álvez que advirtió el VAR.

En el complemento, a los 12 minutos vio la tarjeta roja Juan Portillo por una dura plancha sobre Rodrigo Aliendro y el envión anímico se tradujo en eficacia para el local, que lo empató con un penal ejecutado por Facundo Farías a los 24 y pasó al frente de la mano de Ramón "Wanchope" Ábila a los 39.

No obstante, cuando todo indicaba que el "Sabalero" se iba a quedar con el merecido triunfo, una mano en el área le dio la posibilidad al "Tatengue" de llegar a la igualdad desde los doce pasos y Álvez no falló, para decretar el 2 a 2 definitivo a los 47 minutos.

El triunfo parcial de Unión en el primer tiempo solo se explicaba por el desempeño del arquero Santiago Mele, la mala puntería y la falta de suerte -en ese orden- del "Sabalero", que generó una gran cantidad de situaciones de gol.

La expulsión de Portillo en la segunda parte hizo tambalear la idea de la visita y Colón fue a la carga por la victoria, que estuvo a un paso de meterse en el bolsillo tras los tantos de Farías y Ábila.

Sin embargo, el penal que Álvez cambió por gol fue un golpe inesperado para el anfitrión, que incluso tuvo una chance más para llevarse los tres puntos pero Mele le ganó la pulseada a Ábila en un mano a mano sobre el pitazo final.

Con este resultado, Colón sumó su segundo empate en el torneo, tras debutar con un 1 a 1 frente a Atlético Tucumán, mientras que Unión consiguió su primera unidad luego de caer por 2 a 1 con Tigre.



Colón 2 - Unión 2



Estadio: Brigadier Estanislao López.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Fernando Rapallini.



Colón: Leonardo Burián, Eric Meza, Facundo Garcés, Joaquín Novillo, Rafael Delgado, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi, Andrew Teuten, Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Julio Falcioni.



Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Emanuel Brítez, Franco Calderón, Diego Polenta, Claudio Corvalán; Enzo Roldán, Juan Carlos Portillo, Kevin Zenón; Mauro Luna Diale y Jonatan Álvez. DT: Gustavo Munúa.



Gol en el primer tiempo: 21m Luna Diale (U).

Goles en el segundo tiempo: 24m Farías, de penal (C); 39m Ábila (C); 47m Álvez, de penal (U).



Cambios ST: al inicio, Luis Miguel Rodríguez por Teuten (C); 14m Juan Nardoni por Luna Diale (U) y Lucas Esquivel por Zenon (U); 27m Iván Machuca por Vera (U); 37m Juan Sánchez Miño por Bernardi (C); 40m Lucas Acevedo por Farías (C) y Matías Gallegos por Roldán (U).

Incidencias: 46m PT expulsado Garcés (C) y 12m ST expulsado Portillo (U).