Fernández regresará y reordenará el gabinete

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Con el retorno del presidente Alberto Fernández de Los Ángeles, el gabinete de ministros formalizará sus nuevas incorporaciones de cara a la reunión quincenal entre los titulares de las carteras que, se espera, tenga lugar el próximo miércoles en Casa de Gobierno.

Daniel Scioli y Agustín Rossi son los nuevos nombres que, de ahora en más, estarán entre los funcionarios que rodean de manera directa al Presidente.

El primero se estima que asumirá mañana, luego de un último paso por Brasil para terminar de cerrar cuestiones de gestión y personales, y el segundo ya está en funciones desde el lunes pasado, tras la firma de la prórroga de la intervención de la AFI por otros 120 días.

Dentro del Gobierno celebran la llegada de ambos dirigentes, y aseguran que los cambios "traen aire nuevo" a un gabinete convulsionado y atravesado por la interna oficialista que, con el pedido de renuncia a Matías Kulfas, parece mantenerse en stand by.

En su primera semana a cargo de la AFI, Rossi visitó Casa Rosada para reunirse con el jefe de ministros, Juan Manzur, con quien afinó los lineamientos convenidos con el mandatario, ausente por su participación en la Cumbre de las Américas.

El pedido fue sencillo, y en líneas generales, apunta a continuar el camino de su antecesora Cristina Caamaño en la búsqueda de "transparencia" de la agencia. Al término del encuentro con Manzur y en diálogo con periodistas acreditados, entre ellos NA, el flamante funcionario dejó un mensaje claro: trabajará para fortalecer el liderazgo del Presidente.

"La potencialidad electoral del Frente de Todos en 2023 depende del fortalecimiento de la gestión y del liderazgo del Presidente", aseguró Rossi al tiempo que insistió en no considerarse "ni albertista ni cristinista".

Su designación no sorprendió, ya que "el Chivo" resonaba como potencial funcionario del gobierno por su cercanía y diálogo directo con Alberto Fernández en el marco de la tensión con la Vicepresidenta.

En el caso de Scioli, el hasta entonces embajador argentino en Brasil, es otro de los nombres elegidos por el mandatario para reemplazar a quien fue uno de los ministros de su confianza, Matías Kulfas.

El Presidente le pidió la renuncia luego de sus declaraciones en off, en las que acusó a funcionarios del entorno de la Vicepresidenta de beneficiar a Techint con las licitaciones del gasoducto Néstor Kirchner.

La elección para sucederlo pareció ser bien recibida por funcionarios del gobierno, que reconocen en Scioli a un "hombre de gestión y personalidad".

Al que Alberto Fernández no tuvo en cuenta fue a Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados, de pésima relación con Scioli.

Lo sucedido el sábado adquiere distintas dinámicas dependiendo a quien se escuche.

Desde las cercanías del líder del Frente Renovador, revelaron que el jefe de Estado le propuso el cargo a Massa y que éste lo rechazó por considerarlo un "puesto menor" al que ya ejerce.

En cambio, desde el círculo del ex embajador desmienten que Scioli haya sido la tercera opción y señalan que el presidente de la Cámara de Diputados visitó la quinta de Olivos el sábado, para pedir que pongan a José Ignacio de Mendiguren en el cargo "y se enojó cuando ofrecieron a Daniel (Scioli)".

Desde el massismo refutan la versión y niegan haber pedido el lugar para De Mendiguren.

La realidad es que la tensión entre ambos dirigentes oficialistas data de la emancipación de Massa con el kirchnerismo, en 2013, y las promesas de seguimiento de Daniel Scioli que, a pesar de sus amagues, resolvió continuar bajo el manto protector de la fuerza liderada por la ex Presidenta.

A esto se le sumó el robo a la residencia de Massa y Malena Galmarini en el barrio cerrado Isla del Sol, que le valió el enojo de la familia y varias acusaciones a funcionarios del momento, entre ellos la ex mandataria y el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Lo cierto es que el titular de Diputados acompañó al mandatario a Los Ángeles, en el marco de su participación en la Cumbre de las Américas, lo que ayudó a bajar la tensión, y le dio lugar a insistir en su idea de oxigenar el gabinete.

"No habla de nombres, sino de políticas", sumaron fuentes oficiales que respaldan el pedido.

A su vez, el flamante ministro de Producción se encuentra a la espera de la asunción formal para desempeñar sus tareas en el edificio ubicado en Diagonal Sur, al que ya ordenó la puesta en pie de una sala de comunicación para dar a conocer las actividades de la cartera.