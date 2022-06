“Es un punto positivo, ahora tenemos que ganar el sábado”

Hace tiempo que Atlético de Rafaela no gana de visitante. De septiembre del año pasado. Del torneo pasado. Y en el presente, con el empate del sábado ante Instituto en Córdoba alcanzó los nueve juegos sin poder sumar de a tres, con 5 empates y 4 derrotas. Muy pobre. Los números hablan por sí solos de la campaña que viene teniendo la ‘Crema’ en la temporada 2022 de la Primera Nacional. Pero el optimismo, tras el cambio de cuerpo técnico, se percibe en el mundo celeste.

El 0 a 0 ante la ‘Gloria’ dejó buenas sensaciones en el plantel que comanda Ezequiel Medrán.



“Por como se terminó dando el partido es un punto que sirve”, indicó Fabricio Fontanini, uno de los que volvió a sumar minutos tras dos meses de no poder jugar por una fractura de costilla. “Lo tuvimos que aguantar como pudimos, se venían por todos lados”, agregó el defensor surgido en la cantera albiceleste. Y se mostró confiado: “Estamos bien, hay que seguir así que la victoria ya va a llegar”.

En relación al trámite del encuentro, y lo cuesta arriba que se le hizo con la doble amonestación de Mateo Castellano a los 13 del complemento, Fontanini expresó: “El PT jugamos bien, generamos situaciones, peligro en el arco rival, ellos también tuvieron la suyas. La expulsión nos jugó en contra. Tuvimos el mano a mano de Portillo, falló en la definición, puede pasar y nos vamos contentos con el punto”.



Atlético suma 17 puntos y ocupa el puesto 33º (de 37 equipos) de la tabla de posiciones. Al torneo aún le resta casi la mitad de fechas y una seguidilla de buenos resultados podrían enderezar el rumbo para aspirar a tener otro final de campeonato.



“El torneo es largo pero no hay excusas, tenemos que empezar a ganar. El sábado tenemos que ganar como sea así de una vez por todas cortamos esta racha y arrancamos. Vamos a dar pelea siempre, el sábado queremos sumar sí o sí. Este es un punto positivo y ahora tenemos que ganar en nuestra cancha si o si”, analizó, advirtió y sentenció el Muro.



Por último y a la hora de referirse a su regreso a las canchas, Fontanini contó: “Hacía bastante que no podía jugar, contento que pude volver. Tengo que seguir mejorando y ponerme 100 puntos para colaborar en lo que me toque y sumar”.