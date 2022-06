Cuestionamiento por la obra del gasoducto

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Cristian Folgar, el ex subsecretario de Combustibles, advirtió que el gasoducto de Vaca Muerta debería haber estado concluido hace 4 ó 5 años y sostuvo que el Estado argentino ya no tiene capacidad para financiarse.

"La energía es tremendamente importante para cualquier país en cualquier momento, basta con ver lo que está pasando en Europa y todo lo que se está hablando en términos de lo importante que es para Rusia la venta de energía", sostuvo el ex funcionario.

Al respecto, Folgar planteó que "con todo lo que ha pasado en estos tiempos, creo que esto va más allá de un gasoducto y esto nos interpela como sociedad, en un gobierno y donde la Vicepresidenta habló de cosas que no se pueden hacer".

"Este gasoducto lo quiso hacer el gobierno anterior, que armó los pliegos para licitarlo pensando que iba a participar el sector privado y tuvo que postergar las licitaciones porque no había interesados", recordó.

En ese sentido, agregó que "este gobierno dice que lo va a hacer el Estado y la verdad que no lo pudo hacer ni el Estado ni los privados".

"Por no tener este gasoducto estamos importando y perdiendo dólares que no tenemos. Como sociedad somos incapaces de atraer ahorros y nos cuesta muchísimo generar inversiones en lo que sea, incluso en el agro", concluyó.