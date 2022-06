En el Salón Verde de la Municipalidad, se realizó la entrega Nº 38 de los créditos del programa Rafaela Impulsa que lleva adelante la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación. El mismo tiene como finalidad potenciar a los emprendedores y emprendedoras locales con fondos públicos a tasas de financiamiento del 18 por ciento. En esta ocasión, el monto distribuido entre nueve beneficiarios fue de 3.427.000 pesos. Antes de darle a cada uno la carpeta con la documentación correspondiente, se abrió una instancia para que pudieran contar el oficio que desarrollan y para qué iban a destinar el dinero. Todos los participantes fueron escuchados por el intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; junto con los concejales Juan Senn y Leonardo Viotti que integran la comisión encargada de supervisar el manejo de los fondos. También estuvieron Marcela Blaser, Viviana Minetti y Yanina Pairola quienes se ocupan de recibir a cada consultante, asesorarlo y acompañarlo durante todo el proceso de tramitación.

Al tomar la palabra, el Intendente les expresó: “Vayan para adelante, tienen a un municipio que los acompaña. Hay una parte que tienen que hacer ustedes y la otra la hacemos nosotros”. Por su parte, Diego Peiretti les comentó el trabajo que realizan desde el área vinculando a los pequeños emprendedores con las empresas más grandes para generar encuentros que posibiliten iniciar nuevas instancias de comercialización a través de las Cadenas de valor inclusivas. Además, remarcó el rol fundamental que desempeña el municipio ya que muchas veces no pueden acceder a líneas de financiamiento del sector privado: “Cuando no está el mercado tiene que estar el Estado”.



HISTORIAS DETRAS

DE CADA TRABAJO

Al finalizar la entrega, Juan Ignacio Ruggia evaluó: “Tuvimos un momento muy lindo. Nos alegra mucho escuchar las historias que hay detrás de sus trabajos. Siempre decimos que Rafaela tiene su ADN emprendedor. Las grandes industrias de esta ciudad han comenzado así, con un trabajo de a poquito, serio que perduró en el tiempo”. También señaló que Rafaela Impulsa ofrece un crédito de hasta 12 salarios mínimos, vitales y móviles que se actualiza a medida que se actualiza el salario, con una tasa de interés del 18 por ciento. Desde que se puso en marcha, “237 emprendedores han accedido. El 90 por ciento de ellos se encuentran en funcionamiento, lo cual demuestra que la herramienta sirve. Una gran cantidad ha podido devolverlo y algunos solicitaron uno nuevo”.



IMPULSO PARA ARRIESGAR

Javier Acosta se especializa en peluquería y barbería masculina, y destinará el dinero para “comprarme máquinas y poder mejorar la calidad y la atención a la cartera de clientes que manejo”. Cuando comentó el proceso que hizo para acceder al crédito, destacó el rol de las tres integrantes del equipo técnico porque “le dan ese plus para poner más en concreto la idea que teníamos inicialmente”. Agustín Nava es otro de los beneficiarios y utilizará el crédito para incorporar nuevos desarrollos al portal web Quiero trabajo ya, dedicado a la conexión de oferta y demanda laboral en la ciudad y región. “Es la segunda vez que accedemos a un crédito. La primera fue hace cuatro años y ahora nos presentamos nuevamente. Rafaela Impulsa es muy importante porque no es fácil acceder al crédito, menos a las tasas que se ofrecen en este programa. Así que nos viene excelente y nos ayuda a potenciarnos con financiamiento público”.

Otra de las personas que recibió un crédito fue Melani Torreano quien se dedica a la fabricación de bolsas big bags y utilizará el monto que recibió para una máquina que le posibilitará incrementar la capacidad productiva. A los emprendedores les sugirió: “Que se animen a participar de todos los programas que brinda la Municipalidad porque hay mucho acompañamiento. El que no arriesga no gana, por eso busquen asesoramiento porque hay muchos programas que apoyan a los emprendedores y los ayudan a concretar sus proyectos”.