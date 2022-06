“Estos jugadores tienen un corazón, alma y hambre de gloria muy grande”

No es tan sencillo salir campeón como técnico a los 35 años. Maximiliano Barbero lo consiguió con Ben Hur, aunque dentro del palmarés ya tenía el logro del Absoluto 2019 con Brown de San Vicente, más allá que en esa ocasión fueron dos partidos solamente.

En esta oportunidad se dimensionó más quizás por ser un torneo más largo, en un club que obviamente exige logros. Y porque lo hizo dándole la impronta a un plantel con muchos jugadores del club, ganando de forma invicta y con mucha claridad en la final ante Sportivo Norte. “Si, muy contento. Era todo una incógnita por la juventud que teníamos para encarar este partido. Pero bueno, hace mucho que venimos trabajando, a esta altura del año anterior muchos jugadores estaban en Reserva, pero tienen un corazón, alma, y un hambre de gloria muy grande. Por eso creo que logramos este triunfo, fue realmente muy meritorio lo que hicieron los chicos dentro de la cancha, y durante todo este año”, destacó el oriundo de Aurelia.

El DT repasó en el análisis del partido que “es fundamental ser efectivos en las finales, cuando en un lado pega la pelota en el palo y sale, y en el otro se convierte, te da más tranquilidad (sobre los primeros minutos del encuentro). Es un partido aparte, Sportivo fue un digno rival, no vamos a poner ni a uno mejor ni al otro peor. Son dos muy buenos equipos que llegaron merecidamente a esta final”.

Agregó que “Sportivo tiene buen juego, jerarquía, Varela es un entrenador que hace jugar bien a su equipo. Y por eso nos generaron complicaciones, pero supimos sortearlas y nos llevamos un triunfo más que merecido”.

En cuanto a las dificultades que tuvo la BH en el primer tiempo pese a jugar con un hombre de más en esa parte, mencionó que “en el primer tiempo pensamos en un esquema de juego tratando de copar un poco la mitad de la cancha, que no nos salió. En el segundo tiempo buscamos un poco mas de orden para no sufrir tanto por las bandas, y creo que lo logramos, y nos llevó a lograr el triunfo amplio”.

En cuanto a los méritos fundamentales para el campeonato, el joven entrenador valoró “que es trabajo. El 24 de enero arrancamos, no se si tuvimos 10 días de descanso en el año, ya que entrenamos hasta los días sábados. Es todo esfuerzo, compromiso de ellos, convencimiento, y no solo que llevamos regularidad en Liga, sino también en Copa Centenario donde estamos en semifinales. Creo que es un semestre soñado para este grupo y para los hinchas de Ben Hur”.

Cuando le recordamos su juventud para este logro y lo que le vino a la cabeza cuando el árbitro hizo sonar el silbato, respondió que “estoy contento, es un trabajo que arranqué a los 21 años, pasando todas las categorías desde infantiles a primera, como ayudante de campo. Es el objetivo que siempre me puse en la cabeza, hoy no estoy solo porque mi ‘viejita’ está en la tribuna, mi familia me acompaña, y mi ‘viejito’ que desde allá arriba seguramente debe estar festejando”.

Siempre está el ir por más en el fútbol y sobre todo luego de un título. En ese aspecto, Barbero reconoció de cara al Regional Amateur que “si, yo creo que hay que traer refuerzos no equivocarse en lo que se traiga, pero primero disfrutar esto y ya el el lunes ponerse trabajar para el Clausura, que jugamos el jueves, y el lunes siguiente tenemos contra Quilmes Copa Centenario, hay que recuperar jugadores. Pero hoy y mañana se merece disfrutar un buen festejo”.