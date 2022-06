Bianciotti, el que estuvo en todos los goles

Hizo uno, pero tuvo participación en los tres. En el primero con la chilena que pegó en el travesaño y luego capitalizó Luciano Kummer; en el segundo le cometieron el penal y luego lo convirtió; y en el tercero con la definición previa que dio en el travesaño, y luego derivó en el penal de Viotti a Ojeda. Por eso, junto con el arquero “Cascote” Astrada (clave en el primer tiempo), fueron protagonistas salientes de la final en la BH.

“Era una final y podía ser para cualquiera. Pero por suerte fue para nosotros”, comenzó diciendo el goleador benhurense, para acotar en medio de los festejos que “en el primer tiempo se nos había complicado un poco, pero en el segundo tiempo jugamos más y tuvimos varias situaciones”.

Sobre la jugada del primer gol, reconoció que “cuando la paré a la pelota se me levantó y por eso no me quedó otra que tirar la chilena. Después en el segundo tiempo me quedó otra que también pegó en el travesaño”.

Finalmente, el juvenil expresó que “esta es una gran alegría, pero hay que seguir. Desde el lunes ya nos podemos a pensar en Quilmes y la Copa Centenario”.



UN RETORNO FELIZ

Luciano Kummer estuvo casi dos años alejado de las canchas, pero volvió con un título bajo el brazo al club que lo vio nacer y desarrollarse. “Estoy muy contento, cuando hablé con Maxi (Barbero) a comienzo del año, se dijo que la idea era jugar con todos chicos del club y está muy bueno. Uno por allí junto con otros muchachos más grandes tratamos de ordenarlos a los jóvenes, hoy las personalidades han cambiado bastante, pero se hace el esfuerzo. Tenemos un muy buen plantel, un lindo grupo, y este título es merecido. Sabemos que el objetivo más importante es el Regional y seguramente vendrán refuerzos, ya que el Club pelea por ascender”.