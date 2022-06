Vecinos del área mostraron satisfacción por el Centro Recreativo Metropolitano

Funcionarios municipales y representantes de las vecinales de los barrios Sarmiento, Alberdi y 30 de Octubre recorrieron y observaron, días pasados, el avance de la obra del Centro Recreativo Metropolitano La Estación, ubicado en la avenida Roque Sáenz Peña, colindante con el Parque de los Eucaliptos y la Estación de Trenes de nuestra ciudad.

En ese marco, la dirigencia vecinal mostró su “sorpresa gratísima porque nos encontramos con una obra muy avanzada, no solo en su parte exterior, sino también en su interior”, dijo Fátima Oliva, presidenta de la Comisión Vecinal del barrio Sarmiento. Asimismo, afirmó que “esto va a ser para toda la ciudad”.

Por otra parte, se observó que “el lugar es hermoso. Nos encantó la obra. Vimos que está muy avanzada y funcionará para varias actividades”, dijo María Elena Kugler, representante de la Comisión Vecinal del barrio Alberdi. Además, manifestó que esperan “su pronta culminación y puesta en funcionamiento ya que se ve estéticamente precioso”.

“Estoy sorprendida porque no me imaginaba todo lo que íbamos a encontrar dentro del salón y notamos que las perspectivas son muy buenas. Ojalá que la ciudadanía se apropie del lugar, sobre todo, los jóvenes. Este será otro espacio para hacer actividades”, consideró María Pasini, presidenta de la Comisión Vecinal del barrio 30 de Octubre.

En la recorrida estuvieron presentes, dialogando con las y los vecinos, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; el secretario de Cultura, Claudio Stepffer; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; y la coordinadora de Relaciones Vecinales, Vanesa Macagno.



UN PROYECTO

DEL AREA CENTRAL

El Centro Recreativo Metropolitano La Estación “está dentro del proyecto al que denominamos Área Central, el cual persigue como fin renovar este sector que une la Plaza 25 de Mayo con este lugar en donde se ubica el ferrocarril”, dijo Diego Martino.

Martino destacó la posibilidad que se le otorga a la gente para que “pueda observar el potencial que tiene, desde el punto de vista de las actividades que se podrán desarrollar, generando la posibilidad que pueda ser aprovechado por todas las personas ya que está diseñado con una gran flexibilidad. En definitiva, la idea fue que los vecinos pudieran ver el proceso de revalorización de un edificio patrimonial”.

El secretario remarcó que “en esta etapa pospandemia los espacios públicos adquieren mayor relevancia y son aprovechados de la mejor manera por la gente y eso, para nosotros, es muy bueno”.



POSICIONAR EL ESPACIO

Finalmente, Claudio Stepffer dijo que “desde que comenzó el proceso de reconversión de este espacio venimos invitando a distintos actores de nuestra sociedad a que vean la obra y su avance”. Stepffer indicó que la intención es “anticiparles lo que esperamos: que sea un espacio abierto, participativo, con cabida para muchas actividades propuestas por el Municipio, pero también por la comunidad y con un alcance regional”. También, “con esta idea de posicionar a Rafaela como una ciudad de eventos, y tal lo planteado por el intendente, este Centro Recreativo se sumará al circuito de actividades previstas”.