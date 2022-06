Sede local de los juegos santafesinos

MOISÉS VILLE (Por Marta Zinger). - La Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección Provincial de Educación Física del Ministerio de Educación, inició los Juegos santafesinos, camino a los juegos nacionales Evita 2022, a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata en octubre. "Esta localidad será por primera vez sede de la etapa local. Forma parte de las 74 sedes, en todo el territorio provincial", lo expresa Emanuel Leibovich, profesor de Educación Física y actual referente, quien ejerce en esta localidad y presentó el proyecto por el cual se concretó esta instancia, que beneficia no sólo a niños y jóvenes de las instituciones educativas locales, también fueron invitadas escuelas de Las Palmeras, Monigotes, Constanza, Curupaity, a los que no les era fácil acceder y participar de estas actividades. Gustavo Casermeiro, de San Guillermo, referente Departamental del Programa, se encontraba presente y explicó que este es el camino elegido para dar igualdad de oportunidades a los aproximadamente 1600 deportistas de todo el

departamento San Cristóbal. El presidente comunal Jorge Alberto Oggero, dio la bienvenida a docentes y alumnos, pues considera que el deporte es una competencia sana entre pares. Todos agradecen la buena disposición del Club Tiro Federal y Centro Deportivo por permitir la adecuación para el desarrollo de las distintas competencias.

En el mes de junio: Futsal, Fútbol, Fútbol Mixto, Básquet, Voley, Ajedrez y Atletismo. Sub 14 y Sub 17, Femenino y Masculino y en julio: Futsal 5, instancia Departamental. En agosto será la instancia Regional. En septiembre la Final Provincial. Este programa permite el encuentro de niños y jóvenes, a través del deporte. Participarán 50 disciplinas, entre convencionales y adaptadas y 600 profesores de Educación Física.

Destaco la coordinación y programación, y el compromiso de los docentes que hacen posible la implementación y el eficaz funcionamiento, aplaudo a todos por fomentar y practicar el respeto, compañerismo, el placer y disfrute por el deporte.