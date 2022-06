Melconian: "De acá a las elecciones, el Gobierno tendría que ser de transición"

La Argentina vivió un cierre de semana complicado con la caída de las acciones en Estados Unidos y la abrupta escalada del dólar contado con liquidación, que trepó de $210 a $227. En este contexto, el economista Carlos Melconian analizó cómo esto afecta a nuestro país y repartió duras críticas a la gestión del Gobierno nacional.

“Está pasando que existen las dudas que vienen desde siempre. Hay un programa desarticulado en la Argentina, que no tiene en práctica el manual de supervivencia. Cuando nos dedicamos a hacer declaraciones pasa esto. Los mercados son así, se gatilla por cualquier excusa. La inflación es prácticamente lo mismo, no hay diferencia. Es todo un despelote”, esbozó el especialista en declaraciones radiales.

Por otro lado, el ex presidente del Banco Nación apuntó contra los "discursos vacíos" de los funcionarios y aseveró que hay que "buscar soluciones para el próximo Gobierno".

“Las declaraciones no están haciendo nada. Son discursos vacíos y genera que haya este problema en nuestro país. Seguimos judicializando temas. Hay que ver para el próximo Gobierno un cambio porque este ya no tiene vuelta atrás. El Gobierno tendría que ser de transición de acá al 2023“, se descargó.

Al comparar con otros países de la región, Melconian pidió seguir el ejemplo de Uruguay y remarcó la necesidad de buscar con urgencia un plan económico.

“La racionalidad económica tiene que meter soluciones, la política no ayuda en todo. Hay que ponerle el pecho a todo esto, salir adelante. Los uruguayos respetaron las deudas y nosotros tenemos que hacer lo mismo, hay que seguir ese ejemplo. El problema es la desarticulación económica, que no hay plan financiero en el país“, indicó el economista. (NA)